Autofahrer kollidiert mit Straßenbahn in Duisburg-Hochfeld

Ein Autofahrer ist am Dienstag in Duisburg mit einer Straßenbahn kollidiert.

Duisburg. Ein Autofahrer hat beim Linksabbiegen eine Straßenbahn in Duisburg übersehen. Bei der Kollision wurde der 58-Jährige leicht verletzt.

Ein Autofahrer ist am Dienstag in Duisburg mit einer Straßenbahn kollidiert. Gegen 17 Uhr übersah der Mann im Golf die Straßenbahn beim Linksabbiegen in die Grunewaldstraße in Hochfeld, teilt die Polizei mit.

Der 58 Jahre alte VW-Fahrer erlitt eine leichte Verletzung, die vor Ort von dem Team eines Rettungswagens behandelt wurde. Die Kreuzung blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

+++Weitere Nachrichten aus Duisburg lesen Sie hier +++