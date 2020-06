B 288 Duisburg: Uerdinger Rheinbrücke nach Unfall gesperrt

Duisburg. Auf der Krefelder Straße (B288) hat es am Donnerstag wieder so heftig gekracht, dass die Polizei die Rheinbrücke sperren musste.

Nach Angaben der Polizei ist es am Donnerstag auf der Krefelder Straße erneut zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Auto gekommen. Die Fahrzeuge seien gegen 14.25 Uhr auf der B 288 kollidiert, berichtete Polizeisprecherin Stefanie Bersin.

Nach ersten Erkenntnissen sei eine Person leicht verletzt worden. Für Rettungseinsatz, Bergung und Unfallaufnahme habe die Polizei die Uerdinger Rheinbrücke komplett gesperrt und den Verkehr rechtsrheinisch an der Uerdinger Straße abgeleitet. Die Fahrzeuge waren sich etwa in Höhe der Straße am Seltenreich in die Quere gekommen.

Im April war in der Nähe ein Golf von zwei Lkw zerquetscht worden, nachdem der Golf-Fahrer verbotswidrig von der Bundesstraße abbiegen wollte.