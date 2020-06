Das war die Woche in Duisburg: Bäder, Räder und Umwege

Sage und schreibe 14 Jahre lang fixierte sich die städtische Tochtergesellschaft „Duisburg-Sport“ auf ein XXL-Bad im Süden unserer Stadt. Nun sind die hochtrabenden Pläne geplatzt; irgendwie hat das nicht mehr überrascht.

Stattdessen soll nun das Hallenbad in Großenbaum abgerissen und ein neues erbaut werden. Ende 2024 soll es geschehen sein…

So blamabel das Aus der schönen neuen Wasserwelt ist, so traurig bleibt damit die Situation des Schulschwimmens in Duisburg. Es gibt einfach zu wenige gute Bäder, in denen Kinder Schwimmen lernen können. Eine Fähigkeit, die längst nicht mehr selbstverständlich ist. XXL ist vielleicht nett, aber Lernen ist einfach wichtiger.

Apropos Duisburg-Sport: Nachdem das Gros der umliegenden Städte ihre Bäder längst geöffnet hat, bleiben sie hierzulande weiter zu. Mitte Juni soll’s nun sein. Null Informationen gibt’s dazu auf der Internetseite der Bädergesellschaft, der letzte Hinweis datiert weiterhin vom 23. April. Bürgerfreundlich ist das nicht.

Einen Rüffel für die Stadt gab’s diese Woche von einer bundesweiten Radfahrer-Initiative. Die Tester monierten, dass der Stellenwert des Radverkehrs in Duisburg gering sei. Das stimmt. Die Radwege sind allerdings in keinem anderen Zustand als viele Autostraßen.

Apropos Straßen: Der Bau der Umgehung zur Erschließung des Logport-Geländes in Walsum wird ein wenig länger dauern. Denn die Steag will nun nicht, dass die neue Straße ihre Flächen teilt. Nun soll der Weg außen herum führen. Die Politik erfährt von alledem nichts oder nur spät. Richtig und demokratisch ist das nicht.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!