Baerler Seglergemeinschaft erhält Förderung

Duisburg-Baerl. Das Land unterstützt die Erneuerung der Hafenanlage am Lohheider See in Duisburg mit 426.000 Euro

Auch in Zeiten der Pandemie gibt es Grund zur Freude, selbst für Vereine, die derzeit ihren Sport nicht so wie gewohnt in der Gemeinschaft genießen können. Gestern teilte die Staatskanzlei mit, dass die Seglergemeinschaft Lohheider See eine Landesförderung in Höhe von 426.000 Euro erhält. Damit wird die Erneuerung der Hafenanlage des Vereins an der Orsoyer Allee im Süden des Sees mitfinanziert.

Lauter Optimisten sind hier auf dem Lohheider See bei den Duisburger Segeltagen 2015 unterwegs. Foto: Verein / NRZ-archiv

Diese Zahlung ist Teil des Programms „Moderne Sportstätten 2022“, mit dem das Land mit insgesamt 300 Millionen Euro zahlreiche Projekte von Sportvereinen unterstützt. Sportvereine, die die wirtschaftlichen Träger von Sportstätten seien, kämen mit diesem Programm erstmals in Land und Bund in den Genuss einer direkten Förderung, betonte Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt. Damit soll ein spürbarer Beitrag zur Modernisierung, Sanierung oder Instandsetzung der Sportstätten geleistet werden, um den Vereinen einen guten Start in die Zukunft zu gewähren, sie attraktiver zu machen, wie Milz betonte. So könne auch der Sanierungsstau reduziert werden.

Vor fünf Jahren erst ist die Seglermeinschaft mit ihren 390 Mitgliedern mit dem Duisburger Wassersportverein fusioniert, der damals 170 Mitglieder zählte. Durch die Fusion wuchs die Zahl der Vereinsmitglieder auf 560. Der Zusammenschluss war nötig geworden, weil der Wassersportverein sein altes Gelände am Damschenweg am Nordrand des Sees verloren hatte, nachdem der Pachtvertrag ausgelaufen und nicht verlängert wurde. Mit der Expansion des Vereins war es aber auch notwendig, neue Liegeplätze für weitere Boote zu schaffen und auch die Bootsstege auf dem Wasser zu erweitern.