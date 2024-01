Bahn-Verkehr: Drei Wochen kaum Züge am Hauptbahnhof Krefeld

Krefeld Der GDL-Streik dünnt das Zugangebot derzeit aus. Bahn-Pendler stehen vor einem weiteren Frust-Faktor durch kurzfristig angekündigte Bauarbeiten.

Wegen kurzfristig bekannt gegebener Bauarbeiten ist der Zugverkehr zwischen Krefeld und Düsseldorf ab diesen Freitag, 26. Januar, 21 Uhr, für mehrere Tage unterbrochen. Bahn-Pendler zwischen Duisburg und Krefeld müssen gar für drei Wochen mit Zug-Ausfällen planen.

Bis 16. Februar, 21 Uhr, ist die Bahnstrecke zwischen Krefeld Hauptbahnhof und Krefeld-Linn gesperrt. Züge des Fernverkehrs werden in dieser Zeit umgeleitet, die Halte Viersen und Krefeld Hbf entfallen. Zwischen dem 12. und 14. Februar gilt das auch für einzelne Verbindungen zwischen Aachen und Duisburg, teilte die Deutsche Bahn jetzt mit. Auch interessant: Bahn-Streik in NRW läuft - Krankenstand macht auch Probleme

Bauarbeiten: Eine Woche lang keine Züge zwischen Krefeld und Neuss

Laut Deutscher Bahn betrifft die Sperrung eine Woche lang - bis Freitag, 2. Februar, 21 Uhr - auch den Bahnverkehr zwischen Krefeld Hauptbahnhof und Neuss Hauptbahnhof. In beide Richtungen fahren dann keine Züge auf dieser Verbindung.

Im Detail geht es insgesamt um diese Bahn-Verbindungen:

RE 7 (Krefeld-Köln-Wuppertal-Hamm-Münster-Rheine): Züge fahren bis 2. Februar nur ab und bis Neuss Hauptbahnhof.

(Krefeld-Köln-Wuppertal-Hamm-Münster-Rheine): Züge fahren bis 2. Februar nur ab und bis Neuss Hauptbahnhof. RE 10 (Düsseldorf-Krefeld-Kleve): Die Linie fährt bis 2. Februar nur zwischen Krefeld Hauptbahnhof und Kleve.

(Düsseldorf-Krefeld-Kleve): Die Linie fährt bis 2. Februar nur zwischen Krefeld Hauptbahnhof und Kleve. RB 33 (Aachen-Essen): Keine Züge bis 16. Februar zwischen Rheinhausen und Krefeld, statt dessen fahren Busse.

(Aachen-Essen): Keine Züge bis 16. Februar zwischen Rheinhausen und Krefeld, statt dessen fahren Busse. RB 35 (Gelsenkirchen-Mönchengladbach): Keine Züge bis 16. Februar zwischen Krefeld-Hohenbudberg und Krefeld Hauptbahnhof.

(Gelsenkirchen-Mönchengladbach): Keine Züge bis 16. Februar zwischen Krefeld-Hohenbudberg und Krefeld Hauptbahnhof. RB 37 (Krefeld-Neuss): Die Linie fällt in beide Richtungen bis einschließlich 2. Februar während der Sperrung aus.

(Krefeld-Neuss): Die Linie fällt in beide Richtungen bis einschließlich 2. Februar während der Sperrung aus. RE 42 (Mönchengladbach-Münster): Keine Züge bis 16. Februar zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Krefeld Hauptbahnhof. Statt dessen fahren auf dem Teilstück Busse.

Drei mehr als 100 Jahre alte Brücken werden ersetzt

Grund für die Streckensperrung sind Brückenbauarbeiten, die sich auch auf den Straßenverkehr in Krefeld auswirken. Die Bahn bereitet den Austausch von drei mehr als 100 Jahre alten Eisenbahnbrücken vor. Die Bauarbeiten seien extra „gebündelt“ worden, begründete die Bahn.

Weitere Sperrungen stehen in den kommenden Jahren laut Bahn nur noch in geringem Maße an, wenn überhaupt nötig. So soll eine der Brücken im November 2024 fertig gestellt werden, die beiden anderen Brücken sollen laut Bahn voraussichtlich im Jahr 2027. Die weiteren noch nötigen Arbeiten sollen großteils erfolgen, ohne dass der Bahnverkehr dann eingeschränkt werde, sagt die Bahn. Insgesamt würden mehr als 40 Millionen Euro investiert. Auch interessant: Mega-Baustelle der Bahn in NRW: Fünf Monate kein Fernverkehr

