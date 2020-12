Brand in Marxloh: Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr, aber auch der Freiwilligen Feuerwehr waren am Sonntagmorgen ab 3.39 Uhr in Duisburg-Marxloh im Einsatz.

Die Feuerwehr Duisburg ist am Sonntagmorgen zu einem Brand nach Marxloh ausgerückt. Den Rettungskräften schlugen die Flammen entgegen.

In der Nacht von Samstag zu Sonntag ist es in den frühen Morgenstunden zu einem heftigen Wohnungsbrand in Duisburg gekommen. Gegen 3.39 Uhr wurde die Feuerwehr via Notruf von mehreren Anwohnern informiert, dass eine Dachgeschosswohnung in Marxloh in Flammen stand. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in dem Mehrfamilienhaus an der Vereinsstraße befinden, rückte die Feuerwehr mit einen Großaufgebot aus.

Den schnell eintreffenden Rettungskräften schlugen die Flammen aus dem vierten Obergeschoss bereits entgegen. Die Scheiben waren bereits zerborsten. Aus dem Mehrfamilienhaus konnten sich 19 Personen selbstständig über den Treppenraum retten.

Brand in Marxloh: Bewohner werden im Bus versorgt

Sie werden vor Ort in einem bereitgestellten Bus der DVG versorgt. Sie wurden von einem Notarzt untersucht. 18 Bewohner kamen ohne größere Blessuren davon, eine Person entzog sich der Untersuchung. "Zum Glück muss keiner der Betroffenen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden", teilt die Feuerwehr mit.

[Newsletter: Unsere interessantesten Geschichten aus Duisburg per E-Mail erhalten]

Die setzte zunächst zwei Trupps zur Brandbekämpfung ein. Eine Drehleiter stand bereit, um gegebenenfalls Personen zu retten und einen Fluchtweg bereitzustellen. Dies war allerdings nicht mehr nötig. Im Einsatz waren sowohl Kräfte der Berufsfeuerwehr als auch der Löschzug 310 der Freiwilligen Feuerwehr. Zudem wurde eine Wache der Berufsfeuerwehr in Walsum von dem Löschzug 410 Duisburg Walsum/Vierlinden besetzt.

Polizei ermittelt nun die Brandursache

Durch den Einsatz wurden die Nachbarn in den umliegenden Häusern in ihrer Nachtruhe gestört. "Weitere Auswirkungen sind nicht zu melden", teilt die Feuerwehr mit. In den vergangenen Monaten war es bei Einsätzen von Polizei und Feuerwehr immer wieder zu größeren Ansammlungen von Schaulustigen gekommen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Die Löscharbeiten hielten bis zu den Morgenstunden an.

+++ Mehr Nachrichten aus Duisburg finden Sie hier +++