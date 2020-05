Commerzbank Duisburg: Zahlen mit Karte hat Hochkonjunktur

In Zeiten von Corona zahlen laut einer Umfrage immer mehr Menschen bargeldlos.

Duisburg. In Zeiten von Corona zahlen laut einer Umfrage immer mehr Menschen bargeldlos mit der Girocard. Mehr Kunden nutzen in Duisburg Online-Banking.

Die Corona-Krise führt zu einem veränderten Zahlungsverhalten in Duisburg. Das ist das Ergebnis einer von der Commerzbank beauftragten Umfrage. Demnach greifen 44 Prozent der Befragten häufiger zur Girocard oder Kreditkarte als vor der Krise. 28 Prozent verzichten vermehrt darauf, die Karte ins Lesegerät zu schieben und bezahlen kontaktlos, etwa mit dem Smartphone.

Insgesamt hat das beauftragte Meinungsforschungsinstitut YouGov im April über 2000 Menschen bundesweit befragt, davon rund 100 in Duisburg. „Kartenzahlungen sind bequem und hygienisch“, teilt die Commerzbank mit. Um weiter auf das geänderte Kundenverhalten zu reagieren, bietet das Bankinstitut die Möglichkeit, zukünftig auch mit einer Fitnessuhr (Garmin- und Fitbit-Uhren) zu bezahlen.

Bankgeschäfte werden jetzt öfter online und mobil erledigt

Die Nutzung digitaler Anwendungen nimmt laut Commerzbank ebenfalls zu. So gab ein Fünftel der Befragten an, inzwischen häufiger Online-Banking zu nutzen. Die Online-Banking Quote hat sich dabei für Duisburg um zehn Prozent erhöht. Im März gab es bundesweit 9,7 Millionen digital durchgeführte Überweisungen, fast 500.000 mehr gegenüber Februar.

