Corona: 39 Verstöße am Wochenende bei Kontrollen in Duisburg

Duisburg. 39 Verstöße hat die Stadt Duisburg bei Corona-Kontrollen am vergangenen Wochenende festgestellt. Viele hielten sich nicht an das Kontaktverbot.

Das Duisburger Bürger- und Ordnungsamt hat am vergangenen Wochenende mit seinen Einsatzkräften auf über 100 Marktplätzen, Grünanlagen und Spielplätzen Corona-Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden nach Angaben des Stadtsprechers Jörn Esser am Samstag 22 sowie am Sonntag 14 Verstöße gegen das Kontaktverbot festgestellt und wegen dieser Ansammlungen von mehr als zwei Personen Bußgeldverfahren von jeweils 200 Euro eingeleitet.

Außerdem verzehrten, so Esser, am Samstag einige ihre Speisen im Umkreis von 50 Metern einer gastronomischen Einrichtung. Dazu gab es drei Verstöße, die ebenfalls mit einem Bußgeld von jeweils 200 Euro geahndet werden.

Skater im Duisburger Rheinpark halten sich nicht an das Kontaktverbot

Obwohl der Rheinpark in Hochfeld an diesem Wochenende kein Einsatzschwerpunkt war, hätten die Ordnungsamtsmitarbeiter dort allerdings viel zu tun bekommen. Wie auf gleich mehreren Bildern unseres Fotografen zu sehen ist, haben sich unter anderem Skater und andere Jugendliche im Rheinpark nicht an das Kontaktverbot in Zeiten von Corona gehalten.