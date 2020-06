Corona-Ausbruch bei dpd in Duisburg befürchtet – Massentests

Das mobile Corona-Testteam der Feuerwehr hat am Dienstag Abstriche von etwa 400 Mitarbeitern des Paket- und Expressdienstleisters DPD in dessen Duisburger Paketsortierzentrum genommen. Zuvor waren sieben Beschäftigte am Standort Hüttenheim positiv auf das Virus getestet worden.

DPD in Duisburg-Hüttenheim: Reihentests nach Corona-Infektionen im Paketzentrum

Diese sieben Corona-Infektionen seien „im Laufe der vergangenen drei Wochen“ bei Mitarbeitern im Paketumschlag nachgewiesen worden, sagte DPD-Sprecher Peter Rey am Dienstagabend. Etwa 15 weitere Beschäftigte befänden sich darum zurzeit vorsorglich in Quarantäne.

Der Corona-Reihentest vom Dienstag solle dem Gesundheitsamt und dem Unternehmen „ein zuverlässiges Bild vom Infektionsgeschehen am Standort“ liefern, teilt DPD auf Anfrage mit. Mit den zuständigen Behörden arbeite die Firma „vollumfänglich und kooperativ zusammen, um Infektionswege nachzuvollziehen und wirksam zu unterbinden“.

Bei einer ersten Standortbegehung habe das Gesundheitsamt die von DPD getroffenen Schutzmaßnahmen „sehr positiv bewertet“. Wie an allen anderen Standorten gelte im Paketzentrum Maskenpflicht, auch das Hüttenheimer Depot sei „mit Schutzausrüstung und großen Mengen an Desinfektionsmitteln ausgestattet“ worden, versichert das Unternehmen. Und: „In allen Bereichen der Betriebsgeländes gelten strikte Abstands- und Hygieneregeln.“ Des Weiteren habe DPD die „Frequenz von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen sowohl in Arbeitsbereichen als auch in Sanitär- und Sozialbereichen“ deutlich erhöht.

Mitte Mai musste der Paketdienst seinen Standort in Hückelhoven im Kreis Heinsberg mit 400 Mitarbeitern wegen eines Corona-Ausbruchs vorübergehend schließen, weil mehr als 80 Beschäftigte dort infiziert waren. In der Folge habe DPD die Schutzmaßnahmen „noch weiter verschärft“, so Peter Rey. Zurzeit dauert es nach Angaben von Stadtsprecherin Anja Kopka zwei bis drei Tage, bis die Labors der Stadtverwaltung die Ergebnisse mitteilen.

Vorige Woche hatte das Duisburger Gesundheitsamt im Süden der Stadt 70 Mitarbeiter der Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM) getestet, nachdem ein an Covid-19 erkrankter Mitarbeiter der Kokerei der Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM) sechs weitere Kollegen seiner Schicht angesteckt hatte. Positiv war der Test nur bei einem weiteren HKM-Mitarbeiter, der sich aber bereits in Quarantäne befand.