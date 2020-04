Corona: Ausnahmezustand bei Bombenentschärfung in Duisburg

Duisburg. Helfer mit Gasmasken und Kontaktverbot in der Sammelstelle: Wie eine Bombe im Dellviertel Duisburg vor eine Riesenherausforderung stellte.

Es ist eine echte Ausnahmesituation: Während Feuerwerker Jost Leisten am Eichenhof im Dellviertel die Entschärfung einer Fünf-Zentner-Bombe vorbereitet, sammeln sich am Donnerstagabend im Gertrud-Bäumer-Berufskolleg in Neudorf 120 Menschen, die ihre Wohnungen und Häuser um den Fundort verlassen mussten. Retter mit Gasmasken empfangen sie. Die Evakuierung ist wegen des Kontaktverbotes und der Corona-Schutzverordnungen eine besondere Herausforderung.

In orangenen Schutzanzügen und mit Gasmasken ausgestattet, empfängt ein Spalier von Helfern die Menschen vor dem Berufskolleg. Als eine Familie eintrifft, weicht der jüngste Sohn verschreckt von dem Anblick zurück.

Die Retter statten an der Registrierungsstelle alle Betroffenen mit einem Mundschutz aus. Außerdem sprühen die Einsatzkräfte die Hände frisch mit Desinfektionsmittel ein – alles für den Infektionsschutz. „Eine Bombenentschärfung ist schon unter normalen Umständen eine schwierige Lage, mit Covid-19 wird es aber nochmal komplizierter“, erklärt Feuerwehr-Chef Oliver Tittmann.

Duisburg: Krisenstab wählt Gertrud-Bäumer-Berufskolleg als Sammelstelle

Die Einsatzkräfte statteten Bürger auch mit Mundschutz aus. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Die ABC-Schutzanzüge, die die etwa 50, zumeist ehrenamtlichen Kräfte vor Ort tragen, kommen sonst bei Einsätzen in kontaminiertem Gelände zum Zug. Besondere Zeiten machen diese besondere Maßnahmen erforderlich. „In dem Aufenthaltsraum gilt besondere Rücksichtnahme und natürlich auch das Kontaktverbot“, hatte Stadtsprecher Peter Hilbrands schon zu Beginn der Evakuierungsmaßnahmen angekündigt.

Der Krisenstab entschied sich daraufhin bewusst für das Berufskolleg am Ludgeriplatz als Aufenthaltsraum: Laut Tittmann konnten die Menschen dort auf die Turnhalle und die Klassenräume verteilt werden. Ehrenamtliche des DRK versorgen die Personen drinnen mit warmen und kalten Getränken.

Bombenentschärfung: Entschärfung verzögerte sich

1431 Duisburger in der Evakuierungszone von 250 Metern um den Fundort unweit der A59 müssen den Donnerstagabend draußen, bei Verwandten oder eben im Gertrud-Bäumer-Berufskolleg verbringen. Die ersten Informationen über den Bombenfund erhalten sie gegen 18 Uhr. Dann beginnt das bange Warten. Um 21 Uhr sperren die Einsatzkräfte die Autobahn, es sieht alles nach einem Beginn der Entschärfung um 21.30 Uhr aus. Dann verzögert sich der Start aber: unter anderem, weil sich 20 Menschen weigern, den Böninger Park zu verlassen. Streifen des städtischen Außendienstes schritten ein.

Am Donnerstagnachmittag fanden Bauarbeiter den Blindgänger an der Straße Eichenhof in der Erde. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Erst um 23.13 Uhr kommt deshalb die erlösende Nachricht: Jost Leisten und seine Mannschaft haben den Blindgänger entschärft. Die Entwarnung kommt über die Warnsirenen, die aufheulen. Die Straßensperren werden aufgehoben, die Menschen können zurück in ihre eigenen vier Wände.

Helfer brauchen eine Pause – Corona-Testzentrum geschlossen

Eine Auswirkung hat die Bombenentschärfung noch am Freitag: Weil viele Ehrenamtler der Freiwilligen Feuerwehr und der Hilfsdienste bis spät in die Nacht im Einsatz waren, blieb das Corona-Testzentrum an der Walsumer Stadthalle geschlossen. Die Helfer brauchen eine Pause.