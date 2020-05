Corona: Duisburg bewegt sich noch auf sehr dünnem Eis

Erleichterung war vielerorts in dieser Woche über weitere Lockerungen der Corona-Schutzverordnungen zu spüren. Der Zoo hat geöffnet, die Museen, die Spielplätze, für weitere Kinder hat die Schule wieder begonnen – und bislang, so ist zu hören, verliefen die ersten Tage ohne große Verstöße gegen die Abstandsregeln und Hygieneauflagen. Das lässt für die nächste Woche hoffen, wenn weitere Lockerungen in Kraft treten: im Handel, in der Gastronomie und beim Besuchsverbot in Heimen. Doch genauso wie die Erleichterung mitschwingt, so bleiben die Ängste und Sorgen, dass die Infektionszahlen wieder steigen, weil sich mit der Zeit eine Lässigkeit im Umgang mit den Abstandsregeln einschleicht. Und weil vielleicht alle zum Start alles wollen.

Es geht natürlich nicht, dass alle Heimbewohner am gleichen Tag von ihren Angehörigen Besuch bekommen. Eine Terminabsprache muss sein, den Heimen darf kein böser Wille unterstellt werden, wenn es mit dem Wunschtermin nicht klappt. Nur mit gegenseitigem Verständnis lassen sich die Lockerungen so gestalten, dass alle mit gesundem Augenmaß von ihnen profitieren können.

Gleiches gilt auch für den Zoobesuch. Über 5500 Besucher in zwei Tagen. Die Zahlen sprechen für sich. Dennoch sollten sich die Besucher fragen, ob sie unbedingt an den ersten Tagen die Tieroase am Kaiserberg ansteuern müssen oder den Besuch nicht in die kommenden Wochen legen können, um lange Warteschlagen zu vermeiden. Es ist gut, dass der Zoo im Internet über den Besucherandrang informiert. Wer zu den Erdmännchen und Co will, sollte zuvor reinschauen, ob er noch eine Chance hat.

Die Zahl der aktuell Infizierten ist zwar seit Tagen rückläufig und liegt aktuell bei 182. Aber die Neuinfektionen in Duisburg liegen mit einem Wert von 19,1 in sieben Tagen pro 100.000 noch immer im NRW-Vergleich auf einem hohen Niveau. Es ist ein noch dünnes Eis, auf dem sich Duisburg in diesen Tagen der Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen bewegt. Ein sehr dünnes Eis !