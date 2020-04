Corona: Duisburger besuchen Stadtbibliothek per DigiPass

Der kostenlose DigiPass, den die Stadtbibliothek in der Corona-Krise allen Duisburgern anbietet, ist seit Ende März 800 Mal ausgestellt worden. Mit ihm können auch die, die bislang keinen Bibliotheksausweis haben, für die Dauer der Schließung alle digitalen Angebote nutzen. Bibliothekschef Dr. Jan-Pieter Barbian berichtet von einem regelrechten Ansturm auf das Online-Angebot.

Besonders beliebt sei die Onleihe mit ihrem großen Angebot an Romanen, Sachbüchern, Zeitschriften und Hörbüchern. Die Bibliothek hat gerade diesen Bestand zu Beginn der Schließung noch einmal erheblich aufgestockt, dennoch sorgt die große Nachfrage für teilweise leer gefegte virtuelle Regale. Nutzer werden gebeten, die gelesenen Medien vorzeitig zurückgeben. In Kürze werden in der „Onleihe“ auch Titel in arabischer, persischer und kurdischer Sprache zur Verfügung stehen.

Stadtbibliothek: Auch Filme, Kinderbücher, Sprachkurse und Lernmaterialien abrufbar

Neben der Onleihe umfasst das Angebot seit neuestem auch den Streaming-Dienst Filmfriend, dessen Katalog von deutschen Klassikern über Dokumentationen, internationalem Kino bis zu Kinderserien reicht. Altersgerechte Medien für Kinder von zwei bis zehn Jahren bietet auch Tigerbooks mit vielen, teilweise interaktiven Bilder- und Kinderbüchern. Im PressReader können tagesaktuelle Zeitungen und Zeitschriften aus 100 Ländern in 60 Sprachen gelesen werden. Sprachkurse sind über Rosetta Stone, ein Lernprogramm für 30 Sprachen möglich.

Die Bildungsanbieter Munzinger und Brockhaus haben ihr kostenloses Angebot aufgrund der aktuellen Situation vor allem für Schülerinnen und Schüler erweitert. Hier stehen Lernmaterialien bis zur Abiturvorbereitung zur Verfügung. Musikinteressierte werden in der Naxos Music Library fündig, die für ihre große Auswahl an klassischer Musik, Weltmusik und Jazz fern ab vom Mainstream bekannt ist.

Weitere Informationen gibt es unter www.stadtbibliothek-duisburg.de. Dort ist auch die Anmeldung zum DigiPass möglich, der automatisch abläuft, wenn die Bibliotheken wieder öffnen.