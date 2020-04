Corona: Duisburger fahren weiter viel weniger Bus und Bahn

Busse und Bahnen fahren in Duisburg nach den Osterferien in der Corona-Krise wieder häufiger. Aber die Duisburger nutzen den ÖPNV weiterhin viel weniger als sonst. Aktuell liegt die Auslastung nur bei etwa 30 bis 40 Prozent, je nach Linie und Tageszeit, teilt die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) auf Nachfrage mit. „Die Busse sind grundsätzlich leerer als die Bahnen“, sagt DVG-Sprecherin Kathrin Naß.

Darüber hinaus hat das Verkehrsunternehmen in den vergangenen Wochen beobachtet, dass es zu den Stoßzeiten voller ist – zum Beispiel im Tunnelabschnitt zwischen Steinscher Gasse und Meiderich Bahnhof, wo auch die Straßenbahn der Linie 903 verkehrt.

DVG-Appell an Duisburger: Mund-Nasen-Schutzmasken tragen

„Uns hat jedoch überrascht, dass beispielsweise auch am Vormittag ebenfalls vollere Fahrzeuge gemeldet werden“, so Naß. „Wir bitten unsere Fahrgäste daher weiter dringend, so wie unsere Fahrer auch Mund-Nasen-Schutzmasken zu tragen und auf nicht zwingend notwendige Fahrten zu verzichten.“ Die DVG werde die weitere Entwicklung im Blick haben und je nach Lage darauf reagieren.