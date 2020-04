Corona: Duisburger Forensik verzichtet auf Schutzmasken

Das Risiko einer Corona-Infektion endet nicht vor dem Zaun von Justizvollzugseinrichtungen. Die Pandemie stellt deshalb im Niederrhein Therapiezentrum Duisburg (NTZ) die Mitarbeiter und Patienten vor besondere Herausforderungen. 140 drogenkranke Straftäter werden in der forensischen Klinik in Hohenbudberg therapiert und auf ein Leben in Freiheit vorbereitet. „Wir müssen eine zumutbare Balance schaffen zwischen dem Schutz der Patienten und Mitarbeitenden vor dem Virus und der Gefährdung seitens der Patienten, die durch restriktive Schutzmaßnahmen zusätzlich gestresst werden“, sagt Dr. Ronald Dossi, der Geschäftsführer der Klinik.

Duisburg: Klinik therapiert 140 männliche Patienten

Die 140 männlichen Patienten werden in der forensischen Entziehungsanstalt behandelt, weil sie im Drogenrausch Straftaten begangen haben. Ihre Unterbringung wird gerichtlich angeordnet, das NTZ untersteht der Aufsicht des Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug. Im hochgesicherten Innenbereich sind 100 Patienten untergebracht. Im Außenbereich weitere 40 Männer, die nach einer Rehabilitation die Klinik als „Belastungsprobe“ verlassen können, etwa für Berufspraktika.

Die Einschränkungen, das NRW-Gesundheitsministerium für den Strafvollzug zum Infektionsschutz verfügt hat, greifen auch für das NTZ: Besuche sind untersagt, Ausgänge deutlich reduziert, alle Kontakte mit der Außenwelt auf das Notwendigste beschränkt worden. „Im forensischen Kontext führt das zu einer hohen Belastung für Patienten und Mitarbeitende“, sagt Dossi. Aufgrund der Beschränkung steige die Gefahr „gewaltvoller Impulsdurchbrüche“ bei den Patienten mit psychischer, teilweise psychotischer Vorbelastung und paranoider Grundstimmung.

Ziel: Gewisse Normalität und Tagesstruktur beibehalten

Seit dem 18. März trifft sich deshalb täglich ein Krisenstab, um über Schutzmaßnahmen und Konsequenzen für die Behandlung zu beraten und sich auf mögliche Szenarien vorzubereiten. „In den Abwägungen wird viel Wert darauf gelegt, eine gewisse Normalität und Tagesstruktur beizubehalten“, berichtet der Geschäftsführer Dossi. Gleichzeitig soll eine Reihe von Maßnahmen die Verbreitung des Virus in der Klinik tunlichst verhindern.

Das größte Risiko für eine Infektion sind die 180 Mitarbeiter, knapp die Hälfte sind als Pfleger, Erzieher und Sozialpädagogen in der unmittelbaren Betreuung der Patienten eingesetzt. „Wir müssen auf die Verantwortung jedes einzelnen setzen“, sagt Dossi, „ und wir setzen derzeit auf möglichst viel Schutz durch Unterbrechung, indem wir stationsübergreifende Angebote einstellen.“ Eine schwierige Frage bleibe für den Krisenstab die Frage der Schutzkleidung. Anweisungen dafür gebe es nicht: „Die Verantwortung bleibt bislang bei uns auf Klinikebene.“

Verzicht auf Schutzkleidung: Eine schwierige Entscheidung

Bislang sieht die Klinik davon ab, Mund-Nasen-Schutzmasken für die Mitarbeiter anzuordnen, obwohl diese in der NTZ-eigenen Schneiderei für den internen Gebrauch angefertigt werden. Die „Entscheidung zwischen Pest und Cholera“ sei Ergebnis einer schwierigen Risikoabwägung durch die Psychologen: „Etwa ein Drittel unserer Patienten kann aufgrund schwerer Persönlichkeitsstörungen eine solche Maßnahme nicht so einschätzen wie ein gesunder Mensch. Es könnte sein, dass sie den Effekt als dramatisch ansehen.“

Für eine mögliche Infektion von Patienten sieht der Geschäftsführer das NTTZ gleichwohl gerüstet. Krankenhaus-Dienstkleidung wurde für diesen Fall ebenso beschafft, wie FFP2-Atemmasken und Schutzkittel. Ohnehin vorhandene Intensiv-Betreuungsräume bieten die Möglichkeit, Patienten innerhalb der Klinik zu isolieren. „Bis zu einem beschränkten Maß wäre das möglich“, sagt Dr. Ronald Dossi, „an unsere Grenze stoßen wir aber bei schweren Krankheitsverläufen.“

Verzicht auf Schutzmaske: Mitarbeiter irritiert

Der Verzicht auf Mund-Nasen-Schutz hat einen NTZ-Krankenpfleger irritiert, der am 26. März nach einem Thailand-Urlaub seinen Dienst wieder aufnahm. Aus Furcht, ein „stiller Überträger“ sein zu können, habe er bei der Begleitung eines Patienten in eine externe Praxis eine Schutzmaske angelegt, berichtet er. Nach der Rückkehr in die Klinik sei ihm von der Stationsleitung nahegelegt worden, auf den Schutz zu verzichten, weil der „Irritationen bei den Patienten auslösen könnte“. Daraufhin sei er vom Dienst befreit worden und aufgefordert worden, Kontakt zu seinem Hausarzt aufzunehmen. Nach einer Woche habe er mittlerweile den Dienst – ohne Maske – wieder aufgenommen, aktuell sei er krankgeschrieben, berichtet der Pfleger. Er sei besorgt, weil das Abstandsgebot im Umgang mit Patienten und Kollegen oft schwierig einzuhalten sei.

Der Fall sei bekannt, so Dr. Roland Dossi. „Wer aus einem Risikogebiet kommt, den schicken wir in Quarantäne.“ Der NTZ-Geschäftsführer verweist darauf, dass auch die Mitarbeitervertretung (MAV) der Klinik im Krisenstab vertreten sei. „Wir sind eng in die Entscheidungsfindung einbezogen“, bestätigt der Vorsitzende Dietrich Geese. Er verstehe, dass die internen Regelungen für Mitarbeiter manchmal schwer nachzuvollziehen seien, räumt Roland Dossi ein. „Sie können sich deshalb mit ihren Zweifeln an die MAV und die Geschäftsführung wenden.“

Das Tragen von Schutzmasken werde zwar „immer wieder diskutiert, es ist jedoch bislang weder im Strafvollzug noch im Maßregelvollzug für alle Personen im gesamten Arbeitsablauf der Einrichtungen verpflichtend“, bestätigt der Landesbeauftragte für den Maßregelvollzug NRW, Uwe Dönisch-Seidel. Die mit dem Land abgestimmte Vorgehensweise des NTZ sei „beispielhaft für die Behandlung von gerichtlich zwangsuntergebrachten Personen, die suchtkrank sind, psychische Störungen aufweisen und teilweise schwerwiegende Delikte neben dem illegalen Drogenkonsum begangen haben und nun eine zusätzliche massive psychische Belastung ertragen müssen durch die Corona-Krise mit ihren Einschränkungen“, so Dönisch-Seidel weiter.