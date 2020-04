Corona: Duisburger Kantor lädt zu Orgelführung und Konzert

Auch Salvator-Kantor Marcus Strümpe reiht sich in Corona-Zeiten in die Reihe der musikalischen Internet-Aktivisten ein. Zum einen mit einer Vorstellung der Kuhn-Orgel, zum anderen mit einem Konzert, dessen Programm eher nachdenklich gestimmt ist.

Strümpes dreiteilige Vorstellung der Kuhn-Orgel der Salvatorkirche findet sich bei Youtube. Der Organist erklärt hier ebenso unterhaltsam wie anschaulich, wie Manuale, die Registrierung und Orgelpfeifen funktionieren. So hat man als Zuschauer die Möglichkeit, virtuell auf die Orgelkanzel zu steigen und sogar in das Innere des Instrumentes mit seinen gut 3000 Pfeifen zu schauen. Zu finden sind die Videos auf youtube.com im Kanal „Salvatorkirche Duisburg".

Konzert in der Tradition der "Musik zur Sterbestunde"

Weil die Musiken zur Sterbestunde Jesus in der Salvatorkirche Tradition haben, hat Strümpe außerdem ein 25-minütiges Internet-Konzert filmen lassen, zu dem er bewährte musikalische Kollegen in die Kirche geholt hat; der Corona-Sicherheitsabstand wird natürlich eingehalten. Im Programm gibt es von Bach das Choralvorspiel „Erbarm dich mein, oh Herre Gott“ und die Fantasie g-Moll.

Bassist Gregor Finke singt „Komm, süßer Tod“ aus der Matthäuspassion, wobei er von Marcus Strümpe an der Orgel und dem Philharmoniker-Cellist Friedemann Pardall begleitet wird. Konzertmeister Tonio Schibel spielt mit Strümpe und Pardall gemeinsam „Die Kreuzigung“ von Heinrich Ignaz Franz Biber aus den „Rosenkranzsonaten“. Strümpe über die Musikauswahl: „Das sind alles Stücke, die den besonderen Charakter des Tages mit besonders tiefgreifender Musik illustrieren.“

Das Konzert ist nicht nur aus einer Perspektive gefilmt. Stattdessen nehmen wechselnde Kameraeinstellungen und langsame Bewegungen durch den Kirchenraum die meditative Kraft der Musik auf und übertragen sie in Bilder. Dabei kommt auch die lichtdurchflutete gotische Architektur der Kirche zur Wirkung.

Kamera-Einstellungen rücken Musik und Kirche ins Licht

Marcus Strümpe: „Mir war wichtig, nicht ein reines Orgelkonzert zu streamen, in dem man die Hände des Organisten sieht. Die Farbigkeit der Musik findet durch die wechselnden Besetzungen und durch die vielen Kamera-Einstellungen eine optische Entsprechung, die die Salvatorkirche vielleicht nochmal in ungewohnten Bildern zeigen.

Obwohl ihm der Kontakt zu den Sängerinnen und Sängern seiner Kantorei und zum Publikum in Gottesdiensten und Konzerten fehlt, hofft Strümpe, „dass dieses Innehalten auch viel Gutes hat. Vielleicht werden wir danach viele Kleinigkeiten des Lebens mehr schätzen.“