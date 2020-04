Corona: Duisburger Theater kommt live aus dem Wohnzimmer

Duisburg Am 17. April hat das „Spieltrieb-Livestream-Improtheater“ des Jungen Ensembles "Spieltrieb" am Theater Duisburg Premiere. Mitmachen möglich.

Das Stadttheater ist geschlossen, die Lust am Spielen ungebrochen. Aber wie kann man das Theatererlebnis ersetzen, dass etwas im Moment passiert und Spieler und Publikum es gemeinsam erleben? Darüber haben sich in den vergangenen Wochen Mitglieder des Jungen Ensembles "Spieltrieb" am Duisburger Schauspiel Gedanken gemacht. Was bei dem Experiment heraus gekommen ist, hat am Freitag, 17. April, um 21 Uhr Premiere: Das „Spieltrieb-Livestream-Improtheater“ ist auf dem Facebook-Account www.facebook.com/Spieltrieb.Duisburg/ zu sehen.

Regisseur und „Spieltrieb“-Dramaturg Florian Götz hat mit den Schauspielern Ferit Albayrak, Robin Lascheit und Emma Stratmann sowie dem Musiker Wolfgang Völkl eine Spielform gesucht, die das Theatererlebnis auch in den eigenen vier Wänden so gut wie möglich simulieren soll. In der Impro-Show agieren die drei Spieler und Musiker auf einem Splitscreen miteinander - und reagieren unmittelbar auf den Input des Publikums.

Auf dem Bildschirm entsteht eine Horrorgeschichte

„Mein Lieblingsteil unserer Show ist derzeit die Horrorgeschichte“, sagt die 18-jährige Emma Stratmann. „Nach Vorgaben des Publikums erschaffen wir mit Sprache, Musik, Licht- und Soundeffekten spontan eine unheimliche Geschichte. Dabei müssen wir gut aufeinander reagieren, und es fühlt sich fast wie ,richtiges' Theaterspielen auf einer Bühne an.“ In anderen Teilen der Impro-Inszenierung wird auf die Vorschläge der Online-Zuschauer eingegangen - mit Liedern oder Gedichten, in gemeinschaftlich zu lösenden Aufgaben oder man begibt sich auf die Spuren berühmter Persönlichkeiten.

Florian Götz: „Dabei ist es nicht unser Ehrgeiz, große Kunst zu produzieren, sondern voller Spiellust gemeinsam mit dem Publikum zu schauen, was in einem Online-Stream theatral so alles möglich ist und Freude macht. Hoffentlich entstehen dabei auch einige richtig poetische oder überwältigend komische Momente! Und falls die Internetverbindung hängt, haben wir immer noch unser Spiel 'Technische Störung' in petto!“

Sollte der Vorstellungsbetrieb im Theater Duisburg nach den Osterferien nicht wieder aufgenommen werden können, gibt es eine weitere Vorstellung am Dienstag, 21. April, um 21 Uhr.