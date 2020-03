Corona: Duisburgs Schüler lernen und spielen in Notbetreuung

Ein bisschen wirkt es so, als müssten Öykü und Elliott nachsitzen. Vor ihnen sitzt Deutsch- und Politiklehrer Philipp Vorthmann und hat ihr Tun stets im Blick. Doch Elliott daddelt nur auf seinem Laptop herum, während Öykü über ihren Aufgaben brütet. Die beiden Elfjährigen nutzen die Betreuung durch das Landfermann-Gymnasium während der Corona-Krise – sie sind die einzigen von etwa 1100 Schülern.

„Wir sind selbst überrascht, wie wenige es sind“, sagt Schulleiter Christof Haering. „Wir setzen hier die Vorgabe des Landes um, die Schule weiterhin für diejenigen offen zu halten, die zu Hause nicht betreut werden können.“ Von acht bis 16 Uhr sei täglich ein Kollege anwesend. „Die Schüler sollen aber nicht nur ihre Aufgaben bearbeiten, sie dürfen auch mal etwas spielen, zum Beispiel Tischtennis gegen die Lehrer. Das ist schon in Ordnung, da wird der Abstand von zwei Metern ja eingehalten“, sagt Haering.

Coronavirus: Duisburger Lehrer bringt auch mal Playstation mit

„Gestern hat ein Lehrer sogar seine Playstation mitgebracht, das war cool“, erzählt Elliott. „Es hat durchaus seine Vorteile, die einzigen in der Schule zu sein. Aber ich wäre lieber zu Hause, da ist immer ein Kühlschrank in der Nähe“, sagt der Junge mit dem roten Schopf. Doch sein Vater müsse arbeiten, die Mutter liege derzeit im Krankenhaus. Ähnlich ist es bei Öykü: Ihre Eltern sind beide berufstätig. „Bisher hat meine Tante auf mich aufgepasst, aber heute ging das nicht“, sagt sie.

Sie sitzt an ihren Aufgaben aus dem Musikunterricht. „Es ist ganz in Ordnung hier, aber ich wäre auch lieber zu Hause, da kann ich mich besser ablenken“, sagt sie. „Morgen bringe ich mir etwas zu Lesen mit.“ Dass sie die beinahe Einzige in der Betreuung ist, kam für die Fünftklässlerin überraschend. „Ich hatte mehr Kinder erwartet. Ich kam hier rein – Totenstille“, flüstert sie. Lehrer Philipp Vorthmann hat einen entspannten Job: „Ein Lehrer für zwei Kinder, das ist der optimale Betreuungsschlüssel“, meint er. Das Kollegium des Landfermanns wechselt sich dabei täglich ab. So lernen Öykü und Elliott nach und nach auch die Lehrer kennen, bei denen sie bisher noch keinen Unterricht hatten.