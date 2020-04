Corona-Fall in weiterer Duisburger Asylunterkunft

Duisburg. Es hat nun auch in der Flüchtlingsunterkunft an der Koloniestraße in Duisburg-Neudorf einen Corona-Fall gegeben. Das sagt die Stadt.

Nach drei Corona-Fällen in der Duisburger Asylunterkunft an der Memelstraße hat es in der vergangenen Woche in einer weiteren Neudorfer Einrichtung für Flüchtlinge an der Koloniestraße einen infizierten Bewohner gegeben. Dies hat Stadtsprecherin Anja Kopka auf Nachfrage der Redaktion am Mittwoch bestätigt.

Der erkrankte Bewohner sei bereits anderweitig untergebracht worden. „Wir haben daraufhin auch bei allen anderen Bewohnern Tests durchgeführt, die aber alle negativ waren“, so Kopka.

Die Duisburger Unterkunft an der Memelstraße stand zwischenzeitlich unter Quarantäne

Die Unterkunft an der Memelstraße zwar zwischenzeitlich komplett unter Quarantäne gestellt worden. Dies ist nach Angaben der Stadtsprecherin an der Koloniestraße nicht erforderlich.