Corona-Helden bekommen 20 % Mietnachlass als Dankeschön

In Duisburg sind aktuell noch knapp 50 Wohnungen der LEG Immobilien AG frei. Eine Chance für „Corona-Helden“ wie Pflegekräfte, Polizisten oder Feuerwehrleute. Sie bekommen für zwei Jahre 20 Prozent der Kaltmiete erlassen. Als Dank für ihren Einsatz.

Die Aktion ist natürlich eine Werbemaßnahme. Große Werbetafeln hängen im Umkreis von Krankenhäusern. Aber für die neuen Mieter aus systemrelevanten Berufen bedeutet sie auch eine Anerkennung für ihr Tun, das sich in klingenden Münzen bemerkbar macht. Schon bei einer kleinen Wohnung für 300 Euro Miete liegt die Ersparnis bei 60 Euro im Monat – also fast 1440 Euro für zwei Jahre.

Altenpflegerin freut sich über die Anerkennung

Michelle Mocken zieht in zwei Wochen um. Die Altenpflegerin hatte nach einer Wohnung in Hüttenheim gesucht, nahe bei den Eltern und dem Bruder. Von der Kampagne hatte sie nichts gehört, „und von der Mietminderung habe ich erst erfahren, als ich den Mietvertrag in der Hand hatte“, sagt die 23-Jährige. „Ich hab mich tierisch gefreut. Ich hab erst gedacht, dass ich mich verlesen habe“, erzählt sie am Telefon.

Von dem eingesparten Geld will sie sich was Schönes für die Wohnung kaufen und mit der Familie essen gehen – „aber erst, wenn das wieder ohne Maske geht“. Die trägt sie im beruflichen Alltag, im Umgang mit den Bewohnern eines Seniorenzentrums in Buchholz permanent, und davor und danach beim Einkauf und unterwegs eben auch. Als Mitarbeiter im Gesundheitswesen habe man eine große Verantwortung, sagt Mocken, „die Sorge, andere anzustecken, trägt man mit sich“.

Applaus ist schön, mehr Gehalt besser

Auch im Team sei es zu spüren, dass durch die Corona-Pandemie „alle an ihre Grenzen kommen“. Über den Applaus während des Lockdowns hat sie sich gefreut, „aber wir haben auch vorher schon viel geleistet“, findet die Altenpflegerin, das sollte mit einem angemesseneren Gehalt gewürdigt werden.

Den Beruf macht die Duisburgerin aber so oder so aus Leidenschaft, darum engagierte sie sich zuvor beim Jugendrotkreuz und im Freiwilligen Sozialen Jahr. Für die neue Wohnung, die derzeit renoviert wird, soll eine neue Küche angeschafft werden: „Ich geh’ vom Besten aus, stelle mir das alles schön vor“, sagt Mocken zuversichtlich.

Wertschätzung gegenüber den systemrelevanten Helfern

Dr. Volker Wiegel, Vorstand der LEG Immobilien AG, erklärt:„Unser besonderes Angebot haben wir uns als Zeichen der Wertschätzung gegenüber den systemrelevanten Helfer überlegt. Denn diese Menschen geben aktuell wirklich alles zum Wohle unserer gesamten Gesellschaft, riskieren viel und erbringen täglich Höchstleistungen.“

Bei der Anmietung ihres neuen Zuhauses von der LEG werde ihnen bis zum 30. September 2022 demnach 20 Prozent der Kaltmiete erlassen. „Unser Angebot gilt noch für alle Abschlüsse bis Ende September. Aktuell haben wir 97 dieser Verträge abgeschlossen.“

Nach Heizungsausfällen: Letzte Reparaturen laufen

Zuletzt hatte die LEG in Duisburg eher für negative Schlagzeilen gesorgt, wegen massiver Heizungsausfälle mitten im Winter. 70 Mieter waren in der Neudorfer Einschornsteinsiedlung betroffen, außerdem ein 35-Parteien-Haus am Philosophenweg im Innenhafen sowie vier Häuser in Bergheim.

„Die beiden Anlagen am Philosophenweg und in der Einschornsteinsiedlung wurden repariert und sind einsatzbereit, sobald es die Witterungsverhältnisse wieder erfordern“, sagt Pressesprecher Mischa Lenz. Die Anlage am Kahlacker in Bergheim werde aktuell komplett erneuert. „Damit haben wir Ende der Heizperiode begonnen. Die neue Anlage wird definitiv in der kommenden Heizperiode wieder einsatzbereit sein“, verspricht Lenz.

>> LEG HAT 6330 WOHNEINHEITEN IN DUISBURG

Die LEG Immobilien AG ist mit 136.071 Wohnungen an 178 Standorten das größte Wohnungsunternehmen in NRW. In Duisburg sind es 6330 Wohneinheiten.