Corona in Duisburg: alle Fallzahlen in der Tages-Übersicht

In diesem Artikel sammeln wir die tagesaktuellen Zahlen des Duisburger Gesundheitsamtes zur Ausbreitung des Coronavirus in der Stadt. Diese Daten veröffentlicht das Kommunikationsamt regelmäßig. Wir aktualisieren hier folgende Fallzahlen:

• aktuell Infizierte,

• kumulierte Corona-Fälle,

• die Anzahl der aktuell stationär behandelten Covid-19-Patienten,

• die Summe der Genesenen,

• Todesfälle.

• Zusätzlich geben wir an einigen Tagen die Gesamtzahl der in den Testzentren und vom mobilen Feuerwehr-Team durchgeführten Corona-Tests an. Krankenhäuser und Hausärzte führen seit dem Start der Testzentren Mitte März kaum noch Corona-Test durch.

• In die Duisburger Zahlen gehen nur Betroffene mit Meldeadresse in Duisburg ein.

Covid-19-Verdachtsfälle und -Erkrankungen sowie Nachweise von Sars-CoV-2 werden gemäß Infektionsschutzgesetz an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet. Das Gesundheitsamt übermittelt seine Daten spätestens am nächsten Arbeitstag an das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LGZ NRW). Dieses sendet die NRW-Daten wiederum weiter an das Robert-Koch-Institut (RKI). Das RKI aktualisiert die Daten täglich jeweils um 0 Uhr. Durch die Dateneingabe und -übermittlung kommt es zu Abweichungen zwischen den hier dargestellten Duisburger Daten und denen des Robert-Koch-Institutes.

Was auch beim Blick auf die Duisburger Fallzahlen bedacht werden muss: Es gibt eine hohe Dunkelziffer – nicht aufgefallene und gemeldete, also nicht registrierte Sars-CoV-2-Infektionen.

Corona-Fälle in Duisburg: lokale Sars-CoV-2-Infektionen

Diese Zahlen und die Grafik aktualisieren wir schnellstmöglich mit den aktuellesten Daten des Gesundheitsamtes Duisburg.

Kalenderwoche 15

• Mo., 6.4.:

Kalenderwoche 14

• So., 5.4.: Stadt Duisburg hat keine Zahlen veröffentlicht

• Sa., 4.4.: Stadt Duisburg hat keine Zahlen veröffentlicht

• Fr., 3.4.: aktuell infiziert: 255; Fälle in Summe: 379; in stationärer Behandlung: 39; genesen: 122; getestet: 2792

• Do., 2.4.: aktuell infiziert: 255; Fälle in Summe: 354; in stationärer Behandlung: 40; genesen: 98; zweiter Todesfall: Frau, 93 Jahre alt; getestet: 2553

• Mi., 1.4.: aktuell infiziert: 265; Fälle in Summe: 338; in stationärer Behandlung: 37; genesen: 72

• Di., 31.3.: aktuell infiziert: 249; Fälle in Summe: 317; in stationärer Behandlung: 34; genesen: 67; getestet: 2253

• Mo., 30.3.: aktuell infiziert: 231; Infektionen in Summe: 286; in stationärer Behandlung: 32; genesen: 54; getestet: 2129

Kalenderwoche 13

• So., 29.3.: aktuell infiziert: 235; Fälle in Summe: 276; in stationärer Behandlung: 31; genesen: 40; getestet; 2025

• Sa., 28.3.: Stadt Duisburg hat keine Zahlen veröffentlicht

• Fr., 27.3.: aktuell infiziert: 224; Fälle in Summe: 253; in stationärer Behandlung: 31; genesen 28

• Do., 26.3.: aktuell infiziert: 215; Fälle in Summe: 238; in stationärer Behandlung: 27; genesen: 22; getestet: 1725

• Mi., 25.3.: aktuell infiziert: 189; Fälle in Summe: 192; in stationärer Behandlung: 24; genesen: 3; getestet: 1600

• Di., 24.3.: aktuell infiziert: 173; Fälle in Summe: 176; in stationärer Behandlung: 23; genesen: 3; erster Duisburger Todesfall: Mann, 86 Jahre alt; getestet: 1153

Mo., 23.3.: aktuell infiziert: 157; Fälle in Summe: 160; in stationärer Behandlung: 14; genesen: 3; getestet: 1043

Kalenderwoche 12

• So., 22.3.: aktuell infiziert: 133; Fälle in Summe: 136; in stationärer Behandlung: 6; genesen: 2

• Sa., 21.3.: Stadt Duisburg hat keine Zahlen veröffentlicht

• Fr., 20.3.: 98; in stationäre Behandlung: 6

• Do., 19.3.: 75

• Mi., 18.3.: 58; getestet: 370

• Di., 17.3.: 46

• Mo., 16.3.: 30

Kalenderwoche 11

• So., 15.3.: 24

• Sa., 14.3.: 14

• Fr., 13.3.: 9

• Do., 12.3.: 9

• Mi., 11.3.: 7

• Di., 4.3.: 3

• Sa., 29.2.: 2

• Do., 27.2.: zwei Verdachtsfälle (negativ)

