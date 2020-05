Corona in Duisburg: Sekundarschule meldet Verdachtsfall

An der Sekundarschule am Biegerpark gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Der betroffene Schüler wird jetzt getestet. An der Schule läuft der Unterricht weiter, der betroffene 10. Jahrgang befindet sich allerdings seit Mittwoch im Home Schooling.

Am Dienstagabend meldete die Mutter des Schülers der Schule, dass bei ihrem Kind Symptome vorliegen, die einen Verdacht auf Corona nahelegen. Zu dem Schüler darf die Schule keine weiteren Angaben machen, lediglich bekannt ist, dass er oder sie in die 10. Klasse geht.

Duisburger Sekundarschule hat 776 Schüler und 58 Lehrer

Der 10. Jahrgang umfasst insgesamt rund 100 Schüler, die am Zweitstandort der Sekundarschule Beim Knevelshof unterrichtet werden. Sie sind zurzeit auf acht Gruppen aufgeteilt, die von jeweils einem Lehrer betreut werden. Insgesamt besuchen die Sekundarschule am Biegerpark verteilt auf zwei Standorte 776 Schüler, 58 Lehrer arbeiten dort.

Die Sekundarschule stellte den Unterricht in der 10. Klasse über Nacht auf Home Schooling um, die übrigen Klassen werden weiterhin vor Ort unterrichtet. Die Umstellung erfolgt laut Schule aus organisatorischen und personellen Gründen. „Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Home Schooling und dem Verdachtsfall“, sagt Schulleiter Pavle Madzirov. „Den darf es rein rechtlich auch gar nicht geben.“ Im Gegenteil: „Der Präsenzunterricht muss angeboten werden, solange keine Bestätigung da ist.“

Corona-Ansteckung unwahrscheinlich: Kein Kontakt zum betroffenen 10. Jahrgang

Bislang handelt es sich lediglich um einen Verdachtsfall. Auch für den Fall, dass sich der Verdacht bestätigen sollte und der Test auf das Coronavirus positiv ausfällt, ist Madzirov optimistisch, dass es an der Sekundarschule am Biegerpark keine Ansteckung geben wird. „Der Schüler war letzte Woche gar nicht in der Schule“, sagt er. Außerdem werde in diesem Fall die Verteilung der Schule auf zwei Standorte „zu unserem Vorteil“: Die Klassen 5 bis 8 werden am Biegerpark unterrichtet, gut zwei Kilometer von der Dependance Beim Knevelshof entfernt.

Am Standort Beim Knevelshof selber gibt es eine weitere Aufteilung: „Die Gebäude des 9. und 10. Jahrgangs sind getrennt“, sagt Madzirov. „Der 10. und der 9. Jahrgang haben sich nie getroffen.“ Weder während des Unterrichts, noch in großen Pausen – denn die gibt es zurzeit nicht: Unterrichtet wird vormittags, nachmittags gehen die Schüler nach Hause. Die kleinen Pausen zwischen den Stunden verbringen die Schüler in ihren Klassenräumen.

Sekundarschule hat zwölf Kontaktpersonen des Corona-Verdachtsfalles informiert

Zwölf Kontaktpersonen des betroffenen Schülers hat die Sekundarschule ausgemacht. „Alle Kontaktpersonen haben wir informiert“, sagt der Schulleiter. Das Gesundheitsamt mache das erst nach einer möglichen Bestätigung.

Bis Freitag hofft die Sekundarschule auf ein Ergebnis. Dann steht fest, ob es beim Verdachtsfall bleibt, oder ob daraus ein konkreter Corona-Fall wird.

[Alle aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt kostenlos für den Newsletter anmelden.]