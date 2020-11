Corona in Duisburger Altenheimen: Haus unter Quarantäne

Duisburg. In Duisburger Altenheimen gibt es derzeit vermehrt Corona-Fälle. Zum zweiten Mal in kurzer Zeit ist das Sana-Seniorenheim Großenbaum betroffen.

In mehreren Duisburger Altenheimen gibt es nach Angaben der Stadt derzeit vermehrt Corona-Fälle . Aktuell betroffen ist auch das Sana-Seniorenzentrum Großenbaum. Sana-Sprecherin Ute Kozber spricht von einer Häufung positiver Testergebnisse bei Bewohnern und Mitarbeitern, die bei einer der routinemäßigen Reihentestungen durch das Gesundheitsamt ermittelt worden seien.

Konkrete Zahlen nannte sie auf Nachfrage der Redaktion nicht. Allerdings sei zur Sicherheit das ganze Haus unter gestellt worden. Dies war bereits nach einem zwischenzeitlich der Fall. Damals waren nach Angaben der Sana-Sprecherin neun Senioren und eine Mitarbeiterin positiv getestet worden. Die Angehörigen, die ihre Liebsten nun vorerst wieder nicht besuchen können, seien informiert.

Corona: Betroffene Bewohner in Duisburger Sana-Altenheim zeigen keine Symptome

Der Großteil der aktuell infizierten Bewohner zeigt laut Kozber keine Symptome oder Erkrankungserscheinungen. „Das Screening-Ergebnis war tatsächlich ein Zufallsbefund“, so die Sana-Sprecherin. „Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt sind wir gerade in der Aufarbeitung dieser Situation.“

Darüber hinaus seien die Mitarbeiter in den Seniorenzentren ausreichend mit Schutzausrüstung ausgestattet und die für die Altenheime vorgesehenen mittlerweile eingetroffen, so die Sana-Sprecherin: „Die Schulung der Mitarbeiter erfolgt zurzeit, so dass zukünftig auch eigene Testungen in den Einrichtungen möglich sein werden.“