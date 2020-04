Corona: Jetzt schon neun Fälle in Duisburger Demenz-WG

Duisburg. Neun Corona-Fälle gibt es nun in einer Demenz-WG in Duisburg-Homberg. Und noch sind nicht alle Testergebnisse da. So geht es den Infizierten.

Mittlerweile gibt es neun Corona-Fälle in der Alpha-Demenz-WG des Sozialwerks St. Georg in Duisburg-Homberg. Nach einem positiven Text bei einer Mitarbeiterin am vergangenen Montag ist nun klar, dass auch vier Bewohner und vier weitere Angestellte infiziert sind. Dies teilt Thomas Kaczmarek, Geschäftsführer des Sozialwerks St. Georg am Niederrhein, am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage der Redaktion. Sechs Mitarbeiter seien bisher negativ getestet worden. Laut Kaczmarek sind aber noch längst noch nicht alle Ergebnisse für das gesamte Haus da.

Den betroffenen Bewohnern gehe es aktuell gut. Sie sind in ihren Zimmern isoliert und zeigen demnach schwache bis gar keine Symptome. Die Angehörigen seien informiert. Die infizierten Mitarbeiter seien bis auf den allerersten Fall derzeit komplett beschwerdefrei und befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Zwei Demenz-Wohngemeinschaften in Duisburg-Homberg liegen direkt nebeneinander

Es gibt drei Demenz-Wohngemeinschaften im Haus. Zwei liegen nach Angaben des Geschäftsführers direkt nebeneinander und genau dort, wo rund 25 Mitarbeiter insgesamt 14 Bewohner betreuen, ist das Coronavirus ausgebrochen. „Ich mache mir um unseren ambulanten Bereich keine große Sorgen“, so Kaczmarek. „Nervös machen mich die WG’s.“

Dazu komme der Personalausfall, der gravierend, aber zu kompensieren sei. „Wir schichten intern um, holen Verstärkung aus anderen Häusern und von Pflegediensten, haben ganz neue Teams gebildet“, so der Geschäftsführung. „Ich bin unheimlich stolz auf die Mitarbeiter. Für alle, die jetzt weiterarbeiten, ist das eine sehr belastende Situation.“

Vorsorgliche Nachlieferungen für Schutzausrüstung

Schutzausrüstung sei aber ausreichend vorhanden, vorsorglich sei konzernintern aber noch mal nachgeliefert worden. „Wir warten jetzt mal die weiteren Testergebnisse und bereiten gleichzeitig einen größeren Quarantänebereich vor, den wir bei weiteren positiven Fällen nutzen könnten“, so Kaczmarek. „Wir stimmen uns bei allen Maßnahmen eng mit dem Gesundheitsamt ab.“