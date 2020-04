Corona: Jugendamt Duisburg findet Regelung für Tageseltern

Mit der Schließung der Kindergärten wegen der Corona-Krise stellten sich auch den Duisburger Tageseltern viele Fragen. Die hat das Jugendamt beantworten. Die Tageseltern bedanken sich bei den Mitarbeitern des Jugendamtes und bei OB Sören Link: „Danke, dass Sie hinter uns Tagespflegepersonen stehen, Sie stärken uns den Rücken. Wir fühlen uns mit unserer Aufgabe für die Duisburger Eltern und Kinder gut aufgehoben.“

Auch in der Tagespflege werden die Elternbeiträge für den Monat April wird zurückerstattet. „Die laufenden Geldleistungen werden weiter durch das Jugendamt getragen – zum Beispiel Betreuungskosten, Mieten, anteilige Renten-, Kranken, Pflegeversicherung , Betriebskosten“, erklärt Stadtsprecher Jörn Esser die Regelung. Grundsätzlich gelte außerdem: Jede Kindertagespflegeperson, die sich bereit erklärt, im Bedarfsfalle einen Notbetreuungsplatz anzubieten, erhält weiter die laufenden Geldleistungen. „Ob eine tatsächliche Notbetreuung stattfindet oder nicht, ist irrelevant“, so Esser, „die Kindertagespflegepersonen, bei denen aktuell keine Notbetreuung gemeldet wurde, könnten im Bedarfsfalle für eine Notbetreuung eingesetzt werden“

Keine Unterschiede zwischen Tagespflegepersonen

Kindertagespflegeperson, die krankheitsbedingt ausfallen oder zu den Risikogruppen zählen, erhalten die laufenden Geldleistung ebenfalls weiterhin - unabhängig, ob eine Notbetreuung stattfindet oder nicht. Demzufolge werden keine Unterschiede zwischen den Tagespflegepersonen gemacht, es sei denn, sie entscheiden sich aus anderen Gründen, grundsätzlich keine Notbetreuung anzubieten.

Neben der finanziellen Unterstützung werden die Tageseltern durch Infomation per E-Mail-Verteiler und Beratung durch das Jugendamt unterstützt. „Die Mitarbeiter des Jugendamts sind bemüht, diese Anfragen auch am Wochenende und in den Abendstunden zeitnah zu beantworten“, so der Stadtsprecher. Ihre Fragen zur Hygiene, Bezahlung und zum Eigenschutz in der Corona-Krise sehen die Tageseltern beantwortet, betonen sie in ihrem Schreiben an den OB. „Danke an alle Fachberaterinnen und Fachberater des Jugendamtes, die für unsere Sorgen, Ängste und Fragen immer ein offenes Ohr haben und für den lückenlosen Informationsfluss.“