Corona: Junge Pfarrerin hat frische Ideen für die Kirche

Duisburg-Homberg. Lebenszeichen per WhatsApp und Online-Andachten auch nach Corona: Pfarrerin Jennifer Buchner möchte in ihrer Homberger Gemeinde einiges bewegen.

„Eigentlich wären wir viel, viel mehr gewesen“, erinnert sich Jennifer Buchner an die erste Beerdigung unter Corona-Bedingungen, die sie als Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Homberg/Hochheide/Essenberg und Baerl kürzlich begleitete. „Nur zehn Trauernde waren zugelassen, ich fand es schon sehr schlimm“, sagt die 29-Jährige noch sichtlich bewegt. Und dann die Sache mit dem Abstandhalten unter den Gästen – Jennifer Buchner konnte den Anwesenden nicht herzlich kondolieren, so wie es sonst ihre Art ist.

Erinnerung an die Menschen, die in der Corona-Zeit gestorben sind

Keine Frage: Ihren Start als Pfarrerin in Homberg hatte sich die junge Frau, die ihr Amt im Herbst 2019 mit so vielen frischen Ideen im Kopf angetreten ist, anders vorgestellt. Corona hat auch ihre Pläne und Vorstellungen erst mal durcheinander gewirbelt. Nun versucht sie mit kreativen Ideen das Bestmögliche aus der Situation zu machen. Dazu gehört auch die Akzeptanz, dass manches momentan nicht zu ändern ist. Und die Erfahrung, dass Pläne für die Zukunft Mut machen können.

Für die Beerdigungen und die eingeschränkte Trauerarbeit hat sie sich zum Beispiel Folgendes überlegt: „Wir werden nach der Kontaktsperre einen Gottesdienst zur Erinnerung an die zu Corona-Zeiten Verstorbenen abhalten, damit der Toten auch in der ganzen Gemeinde gedacht werden kann“, so die engagierte Pfarrerin.

Jennifer Buchner wurde vom Superintendenten des Kirchenkreises Moers Wolfram Syben ordiniert. Foto: schäffer

Überhaupt hat man den Eindruck, dass sie ihren Beruf mit besonders viel Liebe zu den Menschen ausübt. „Der persönliche Kontakt zu den Gläubigen unserer Gemeinde ist mir sehr wichtig“, sagt die Pfarrerin. In Corona-Zeiten ist auch das ein schwieriges Unterfangen. Dazu hat Jennifer Buchner das Projekt „Lebenszeichen“ mit in die Wege geleitet. In einer Whatsapp-Gruppe konnten Gemeindemitglieder, Jugendliche und die Ehrenamtler über die Kontaktverbotszeit in Kontakt bleiben. „Die Mitglieder der Gruppe können wahlweise über ihre momentane Stimmung schreiben oder darüber, was sie gerade bewegt. Hauptsache sie senden ein Lebenszeichen“, sagt die Pfarrerin.

Das kann natürlich auch in Form von Sprachnachrichten oder Videos geschehen. „Videos sind inzwischen sehr stark vertreten in der Gruppe. Da sind schon einige lustige Sachen zustande gekommen", sagt Jennifer Buchner.

Einen wichtigen Bereich nimmt für die Pfarrerin die Seelsorge ein. „Gerade jetzt brauchen die Menschen viel Zuwendung, wenn es nicht anders geht eben über das Telefon“, weiß Buchner. „Die Gefahr häuslicher Gewalt war besonders zu Zeiten des Kontaktverbots gegeben, das hatte mir schon größere Sorgen bereitet. Und dass die älteren Menschen nicht mehr gehört werden, wenn sie keinen Besuch von ihren Angehörigen bekommen dürfen.“

Online-Andachten auch nach Corona weiter beibehalten

Jennifer Buchner stammt aus dem Westerwald, studierte in Heidelberg, Bonn und an der kirchlichen Hochschule in Wuppertal evangelische Theologie. Vor ihrer Ordination am 27. Oktober 2019 absolvierte sie ein zweieinhalbjähriges Vikariat in der Christus-Kirche in Hochemmerich. Dort gestaltete sie einen viel beachteten, multimedialen Gottesdienst, in dem von einem eigens gegründeten Projektchor die Lieder aus dem schwedischen Film „Wie im Himmel“ gesungen wurden, während Szenen aus dem Film, der gegen Benachteiligung eintritt, gezeigt wurden.

In der Zeit der Krise hat Jennifer Buchner viele Online-Andachten mitgestaltet „Mir schweben auch Online-Andachten in Zukunft vor, wenn wir zu den Präsenzgottesdiensten zurück gefunden haben“, sagt sie. Schon Pfingsten wird sie wieder live einen Gottesdienst mit ‚echten‘ Menschen gestalten dürfen. „Das ist dann natürlich noch viel schöner als online.“