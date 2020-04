Auch in Duisburg breitet sich das Coronavirus weiter aus. Alle Informationen gibt es in unserem lokalen Newsblog. Den Corona-Newsblog für Deutschland gibt es hier und für NRW hier.

Die aktuelle Entwicklung in Duisburg am Dienstag, 14. April

10.20 Uhr: Nach einem Corona-Fall in der Asylunterkunft an der Memelstraße, rechnet die Stadt am Mittwoch mit den Testergebnissen der 250 Bewohner. Viele Bewohner hätten sich zunächst gegen die Tests gewehrt, berichtet Stadtsprecherin Susanne Stölting. Darunter seien auch Deutsche gewesen, die an der Memelstraße untergebracht sind, weil ihre Wohnungen für unbewohnbar erklärt wurden.

8.30 Uhr: Die IHK Niederrhein befürwortet neue Lockerungen in der Corona-Krise. „Unternehmer, deren Geschäfte aktuell geschlossen sind und die praktisch keinen Umsatz haben, brauchen eine Perspektive“, sagt IHK-Präsident Burkhard Landers.

Coronavirus in Duisburg: Fallzahlen Sars-CoV-2-Infektionen

Es gibt eine hohe Dunkelziffer: nicht aufgefallene und gemeldete, also nicht registrierte Sars-CoV-2-Infektionen. Diese Grafik aktualisieren wir schnellstmöglich mit den aktuellsten Daten des Duisburger Gesundheitsamtes. In die Corona-Statistik des Gesundheitsamtes gehen Todesfälle Infizierter nicht ein, wenn Covid-19 nicht die Todesursache war. Das Robert-Koch-Institut zählt dagegen auch solche Fälle öffentlich – und somit mehr Tote als die Stadt.

• Mo., 13. April: aktuell infiziert: 250; Fälle in Summe: 590; in stationärer Behandlung: 54; genesen: 331; getestet: 4108

• Sa., 11. April: aktuell infiziert: 247; Fälle in Summe: 549; in stationärer Behandlung: 52; genesen: 294; getestet: 3716

MONTAG 13. APRIL: Mehr Genesene als aktuell Infizierte

16.30 Uhr: Die Zahl der Todesfälle ist in Duisburg auf neun gestiegen. Alle Toten gehörten zu Risikogruppen, erklärte die Stadt.

12.50 Uhr: Nachdem ein Bewohner der Asylunterkunft Memelstraße positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Hat die Stadt alle 250 Bewohner ebenfalls testen lassen. Das war am Samstag allerdings eine mühevolle Angelegenheit: „Es gab einige Diskussionen, da sich einige Bewohner unkooperativ zeigten“, berichtete Stadtsprecherin Susanne Stölting. Die Testergebnisse lagen am Montag noch nicht vor.

12.20 Uhr: In Duisburg hat es am Samstag erstmals mehr Genese als Infizierte gegeben.

SONNTAG, 12. April: Coronafall in Asylunterkunft

20.25 Uhr: In der Asylunterkunft Memelstraße wurde ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Deswegen wurde am Samstag vor Ort begonnen, alle Bewohner zu testen. Bis die Ergebnisse vorliegen, müssen die Bewohner in der Unterkunft in Quarantäne verbleiben. Weitere Schritte können erst dann geplant werden, wenn die Laborergebnisse verlässliche Zahlen darüber liefern, wie viele Bewohner sich infiziert haben. Der infizierte Bewohner ist nicht mehr auf der Memelstraße, sondern wurde anderweitig untergebracht. Der Krankheitsverlauf ist bislang mild.

15:50 Uhr Nach Angaben der Stadt Duisburg sind 247 aktuell infiziert, 294 bereits wieder genesen. Acht Personen an dem Covid-19-Virus verstorben. Eine 66-jährige Frau verstarb am Samstagmorgen. Sie war wegen ihrer Covid-19-Erkrankung in einem Oberhausener Krankenhaus behandelt worden.

DONNERSTAG, 9. April: Drei Recyclinghöfe gehen wieder in Betrieb

16.15: Die Zahl der Todesfälle ist in Duisburg von vier auf sechs gestiegen. Die zwei weiteren Toten würden zu bekannten Risikogruppen gehören, teilte die Stadt mit

13.30 Uhr: Wichtige Info für alle Eltern in Schlüsselpositionen: Für Eltern, die in der Pflege oder in der Medizin tätig sind, bietet die Stadt Duisburg auch über die Osterfeiertage Kinderbetreuung an.

11.30 Uhr: Das Duisburger Ordnungsamt kündigt für das Osterwochenende strenge Kontrollen der Coronaschutzverordnung an. Die Kräfte beim Ordnungsamt seien dafür im Vergleich zu vorherigen Wochenenden noch einmal verstärkt worden. Die Stadt weist daraufhin, dass unter anderem das Grillen im Park, sämtliche Veranstaltungen und Gottesdienste, der Betrieb auf Spiel- und Bolzplätzen sowie Versammlungen von mehr als zwei Personen (Ausnahmen bei Verwandten in gerader Linie) verboten sind.

Über 660 Verstöße gegen das Kontaktverbot haben Stadt und Polizei bislang geahndet. Hinzu kämen auch viele „Vielzahl von Verstößen“ gegen das Grillverbot.

10.30: Uhr: Drei Recyclinghöfe in Duisburg nehmen nach Ostern wieder den regulären Betrieb auf. Es gelten jedoch strenge Regeln.

