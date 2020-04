Corona: Steinhof Duisburg plant Veranstaltungen ab September

Durch den Beschluss der Bundesregierung, dass bis Ende August keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen, stehen die Mitarbeiter des Duisburger Steinhofs vor einer „sportlichen Herausforderung“, sagt Geschäftsführer Arno Eich. „Wir haben bereits vor gut 14 Tagen damit begonnen, mit einigen Agenturen für im Mai angesetzte Veranstaltungen neue Termine zu finden. Zum Glück haben wir uns da schon darauf verständigt, keine Termine vor September zu legen. Das bedeutet zumindest aktuell, dass wir bereits verlegte Shows nicht erneut umplanen müssen.“

Von Planungssicherheit kann indes dennoch keine Rede sein. Denn das Land NRW hat aktuell noch nicht festgelegt, wie der Begriff Großveranstaltung zu definieren ist. Alle bisherigen Regeln beziehen sich auf die Zeit vor der Corona-Krise. Dass die Veranstaltungen im Huckinger Steinhof sicher keine Großveranstaltungen sind, ist klar. Aber ob Konzerte oder Kabarett-Veranstaltungen vor 200, 300 Gästen stattfinden dürfen, weiß Arno Eich trotzdem noch nicht.

Tribute to Rod Stewart auf Mai 2021 verschoben

Verschoben wurden dennoch aktuell schon die Sahne Mixx Show mit den besten Liedern von Udo Jürgens (auf den 13. September) und das Tribute to Rod Stewart-Konzert, das erst am 7. Mai 2021 stattfinden wird. Ende April wollte 1Live-Reporter Daniel Danger mit seiner ersten eigenen Show auf die Bühne gehen und sein Debüt im Mai im Steinhof geben. Sein Auftritt ist mittlerweile auf den 19. November verlegt worden. „Bei den anderen Veranstaltungen muss ich auf die aktuelle Ansage der Landesregierung warten“, sagt Arno Eich. „Die meisten Agenturen bestehen darauf, dass die gebuchten Termine zunächst bestehen bleiben. Im Hintergrund umplanen müssen wir aber dennoch.“

Der Geschäftsführer des Steinhofs ist zuversichtlich, dass für einen Großteil der Veranstaltungen Ersatztermine gefunden werden können. „Es ist nicht einfach, da die Künstler einen vollen Terminkalender haben. Aber ich hoffe, dass es am Ende nur wenige komplett abgesagte Veranstaltungen geben wird.“

Los gehen würde es im Huckinger Steinhof nach den ersten Corona-bedingen Ausfällen wieder am Sonntag, 17. Mai, mit dem Nachholtermin von Andreas Rebers. Der Kabarettist sollte am 13. März auf der Bühne im Steinhof stehen. Die Comedy-Show von Tutty Tran ist auf Dienstag, 9. Juni, verlegt worden, und am 23. Juni soll René Steinberg seine Mix-Show vom 18. März nachholen. „Ob wir diese Shows nochmal umlegen müssen, werden die nächsten Tage zeigen“, so Eich.