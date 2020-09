Die Kommunalwahlen am 13. September in Duisburg werden wegen der Corona-Pandemie unter strengen Hygienebestimmungen ablaufen. (Symbolbild)

Kommunalwahl 2020 Corona: Das ist bei der Kommunalwahl in Duisburg zu beachten

Duisburg. Die Stadt hat ein Corona-Hygienekonzept für den Ablauf der Kommunalwahlen in Duisburg erstellt. So soll der Wahltag sicher über die Bühne gehen.

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf den Ablauf der Kommunalwahlen am 13. September aus. In Duisburg hat das Wahlteam der Stadt ein Hygienekonzept für die Stimmabgabe in den 323 Urnenstimmbezirken erstellt. „Ein besonderes Augenmerk bitte ich auf das Tragen einer Nasen-Mund-Maske zu richten“, sagt dazu Wahlleiter und Stadtdirektor Martin Murrack. „Ich empfehle sehr, dass die Wählerinnen und Wähler davon Gebrauch machen.“

Stadt Duisburg stellt in den Wahllokalen Desinfektionsmittel zur Verfügung

Jede Wählerin und jeder Wähler könne darüber hinaus einen Beitrag zu seiner Sicherheit und zur Sicherheit anderer leisten und einen eigenen Stift zur Stimmabgabe ins Wahllokal mitbringen, bittet Murrack. Wer das vergisst oder keinen Stift mitbringt, erhalte selbstverständlich einen desinfizierten Stift, um seine Kreuzchen machen zu können.

„Zusätzliche Hilfskräfte werden vor Ort zur Steuerung des Besucherstromes eingesetzt, und es werden Desinfektionsmittel angeboten“, erklärt das Wahlteam.

Corona-Auflagen gelten auch für die Briefwahlstellen in Duisburg

Für die Stimmabgabe in den Wahllokalen am 13. September ist laut Stadt „insbesondere zu beachten:

• Der Einlass in die Wahllokale wird durch Hilfspersonal gesteuert.

• Wählende haben sich vor Eintritt in den Wahlraum die Hände zu desinfizieren.

• Im Wahllokal sollen sich maximal doppelt so viele Wählende aufhalten wie Wahlkabinen vorhanden sind.

• In Warteschlangen ist mindestens 1,5 Meter Abstand einzuhalten, auch im direkten Umfeld des Zugangs zum Wahllokal.

• Für Wählende gilt die dringende Bitte, eine Schutzmaske zu tragen.

• Jede Wählerin/jeder Wähler kann ein eigenes Schreibgerät benutzen.

• Die Wahlräume werden regelmäßig durchlüftet.

• Für die in den städtischen Dienststellen befindlichen Briefwahlstellen gilt allerdings entsprechend des städtischen Hygienekonzepts bis zum Wahlraum eine Maskenpflicht. Im Wahlraum wird das Tragen einer Maske dringend empfohlen.“

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]