Corona: VHS Duisburg startet kostenlose Online-Vortragsreihe

Duisburg Die Duisburger Volkshochschule will deutlich machen, dass Weiterbildung auch übers Internet funktioniert. Erstes Thema: Corona und Demokratie

Die Volkshochschule startet nach den Osterferien eine kostenlose Vortragsreihe, die über das Internet läuft. Unter dem Titel „VHS Duisburg online“ gibt es ab Montag, 20. April, werktags um 19 Uhr kurze Vorträge. Die Zuhörer können im Anschluss über eine Chat-Funktion Fragen an die Referenten stellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es reicht einfach den zugehörigen Link anzuklicken, um den Online-Konferenzraum zu betreten. Die Links werden auf der Homepage der VHS und über verschiedene Social-Media-Kanäle veröffentlicht.

Den ersten Vortrag hält am Montag Dr. Martin Florack über „Coronakratie - Was uns die aktuelle Lage über die Demokratie erzählt", am 21. April geht es mit Axel Voss um Dürers Rätselbild „Melencolia I“, am 22. spricht Wolfgang Schwarzer über "Flanieren in der Zeit – Paris", am 23. stellt Filmforum-Chef Michael Beckmann das Projekt "Filmforum goes Autokino" vor, und am 24. berät Franca Cerutti zur Frage "Was tun bei psychischen Problemen während der Selbstisolation?" Die Reihe ist bis Ende Mai geplant und soll deutlich machen, dass Weiterbildung auch übers Internet funktioniert.

Wie VHS-Chef Volker Heckner sagt, laufen wegen der Corona-Krise die Planungen für das kommende Herbstsemester in vielen Fällen zweigleisig. „Wir planen natürlich ein normales Semester mit Präsenzveranstaltungen, in der Hoffnung, dass sich die Lage bis zum Herbst wieder normalisiert hat. Gleichzeitig arbeiten wir bei einem Teil unserer Angebote auch an Online-Lösungen."