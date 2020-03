Corona: Viele Duisburger vor verschlossener Stadtbibliothek

Vor der Stadtbibliothek an der Steinschen Gasse hat sich am Samstagvormittag eine Menschentraube gebildet: Duisburger aller Altersklassen wollten für die bevorstehenden Wochen in der Corona-Isolation Bücher und Medien ausleihen – standen aber wider Erwarten vor verschlossenen Türen.

Denn am Freitag hatte die Stadt bekanntgegeben, dass der Verwaltungsvorstand unter der Führung von Oberbürgermeister Sören Link beschlossen hat, etliche „Einrichtungen ab Montag, den 16. März 2020, zunächst bis nach Beendigung der Osterferien zu schließen“, darunter auch die „Stadtbibliothek der Stadt Duisburg mit allen Außenstellen“.

Am Samstag standen um 11 Uhr, zur regulären Öffnungszeit der Bibliothek, etwa 100 Kunden der Bibliothek vor dem Gebäude an der Steinschen Gasse. Sie wollten entweder Bücher oder Filme zurückgeben oder sich mit Lesestoff für die kommenden Wochen und Tage eindecken. „Gestern um 18.30 hieß es am Telefon noch, dass die Bibliothek erst am Montag schließt“, ärgerte sich eine Frau. Bis zum Nachmittag kamen immer wieder einzelne Kunden an die Steinsche Gasse.

Auf einem Aushang teilten VHS und Bibliothek mit, dass die Bibliothek jedoch ab Samstag, 14. März, geschlossen ist. Darauf stand auch: „Die Leihfristen der Bibliothek werden automatisch verlängert.“ VHS und Bibliothek seien weiter telefonisch und per E-Mail zu erreichen. Die Mail-Adresse der Bibliothek zur Erstinformation: stadtbibliothek@stadt-duisburg.de. Telefon: 0203 283 4218. Hier geht’s zum Kontaktformular.