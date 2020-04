Corona: Vorerst keine Onlinetermine in Duisburgs Verkehrsamt

Seit 6. April werden wieder mehr Fahrzeuge in der Corona-Krise im Duisburger Straßenverkehrsamt zugelassen und abgemeldet - unter bestimmten Voraussetzungen: Privatkunden etwa können das Amt nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung aufsuchen.

Unsere Mitarbeiterin Kathrin Hänig hat beim Selbsttest erfahren müssen, wie lange die Warteschleife sein kann. Eine Online-Terminvergabe könnte da helfen. Das neue Verfahren sollte, so hatte es der Beigeordnete Paul Bischof Mitte Februar dieses Jahres angekündigt, im Laufe des Aprils 2020 starten. Doch daraus wird nichts.

Tests für neue Technik laufen noch im Duisburger Straßenverkehrsamt

„Das Straßenverkehrsamt testet momentan noch die neue Technik für das Online-Terminverfahren“, sagt Stadtsprecher Peter Hilbrands auf Nachfrage der Redaktion. „Durch die Corona-Lage verzögern sich die Abläufe etwas.“ Wann die Online-Terminvergabe nun möglich sein wird, vermag er derzeit nicht zu sagen.

Die schrittweise Einführung am Standort an der Ludwig-Krohne-Straße in Duissern hatte die Stadt schon im vergangenen Jahr nach einem Probelauf in zwei Bürgerservicestationen angekündigt. Nun müssen die Duisburger weiter warten.