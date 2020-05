Corona: Weitere Todesfälle in Duisburger Altenheimen

Duisburg. Es gibt weitere Todesfälle nach Corona-Infektionen in Duisburger Altenheimen – nicht mehr nur allein im Awocura-Seniorenzentrum in Wanheimerort.

Die Zahl der Todesopfer nach einer Corona-Infektion ist im besonders betroffenen Awocura-Seniorenzentrum Im Schlenk in Duisburg-Wanheimerort mittlerweile auf acht gestiegen. Dies teilte Geschäftsführerin Wilma Katzinski auf Nachfrage der Redaktion mit. Darüber hinaus sind auch zwei positiv auf das Virus getestete Bewohnerinnen aus Einrichtungen der Evangelischen Altenhilfe verstorben.

„Wir trauern um eine Bewohnerin im Wortmannstift in Ruhrort und eine Seniorin im unserem Haus in Beeck“, sagt Geschäftsführer Peter Leuker. „Beide hatten Vorerkrankungen.“ Eine weitere infizierte Person in Beeck zeige Symptome, eine andere Betroffene in Ruhrort sei dagegen inzwischen genesen.

Duisburger Altenheime: Weitere Mitarbeiter positiv getestet

Insgesamt neun Mitarbeiter sind laut Leuker mittlerweile positiv getestet und in häuslicher Quarantäne – fünf in Beeck, drei in Ruhrort und eine in Homberg. In den beiden anderen Duisburger Häusern seien bisher keine Corona-Fälle aufgetreten.