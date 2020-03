Corona: Wichtige unbürokratische Hilfe für Duisburger Firmen

Es sind ungewisse Tage. Neben der Sorge um die Gesundheit von Familie, Freunden und Bekannten haben viele Bürger mit jedem Tag, den diese Corona-Krise anhält, mehr Existenzsorgen. Über 900 Anfragen zur Kurzarbeit zählte die Agentur für Arbeit seit Mitte März, die Sparkasse ebenso viele von Firmen zu Stundungen von Krediten und über 500 Anträge auf Kredithilfen aus dem Bundes- oder Landesprogramm in den vergangenen Tagen. Es ist nur die Spitze des Eisbergs dessen, was noch kommen wird. Man muss kein Wirtschaftsexperte sein, um vorherzusagen, dass nicht alle Unternehmer – ob kleinst oder groß – diese Krise überstehen werden.

Trotz aller Rettungspakete, die in diesen Tagen geschnürt wurden. Und das auch auf lokaler Ebene. Die Ankündigung der Sparkasse, dass sie allen von der Corona-Krise betroffenen Kunden schnell und unbürokratisch beispielsweise mit Vorschusszahlungen hilft, ist genau das, was jetzt gebraucht wird und mehr als nur eine Geste. Auch die Stadt kündigte an, kommunale Abgaben auf Antrag zu stunden. Dies kann den Firmen und Selbstständigen über die Zeit der größten Not helfen. Ob es am Ende die Existenz sichert, bleibt abzuwarten.

Mit jedem Tag wird es wichtiger, dass sich alle Duisburger an die Ausgangs- und Abstandsregeln halten. 224 Corona-infizierte Duisburger meldete die Stadt gestern. Auch wenn das Wetter heute lockt: So wenig wie möglich rauszugehen, ist das Einzige, womit jeder Einzelne der Gesellschaft, der Wirtschaft und am Ende auch sich selbst und seinen Liebsten hilft.