Coronavirus: 14 Schüler aus Duisburg müssen zuhause bleiben

Duisburg. Ein Lehrer in Berlin hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er war auf Klassenfahrt in Italien – und mit Schülern aus Duisburg untergebracht.

Ein Covid-19-Patient in Berlin löst eine Vorsichtsmaßnahme an einer Duisburger Schule aus: Schüler einer Klasse der James-Rizzi-Schule in Meiderich müssen sicherheitshalber bis Ende der Woche zu Hause bleiben. Sie waren auf Klassenfahrt in Italien – genau wie der Lehrer einer Berliner Klasse, der nun positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde.

Die Duisburger waren zuvor gemeinsam mit einer Schulkasse aus Berlin in Italien untergebracht und am 22. Februar von ihrer Klassenfahrt zurückgekehrt. Der Lehrer der Berliner Klasse wurde nun positiv getestet, berichtete Susanne Stölting, Sprecherin der Stadt Duisburg, am Dienstagnachmittag.

„Da die 14-Tage-Frist noch nicht abgelaufen ist, sollen die Kinder nun vorsichtshalber bis Ende der Woche nicht zur Schule gehen“, so Stölting. Betroffen sind 14 Schüler im Alter zwischen 12 und 16 Jahren und vier Betreuer. Das Duisburger Gesundheitsamt nehme aktuell Kontakt zu den betroffenen Eltern auf, um das weitere Prozedere abzustimmen.

Coronavirus: Neuer Verdachtsfall in Duisburg

Darüber hinaus meldete Stölting am Dienstagmittag einen neuen Verdachtsfall in Duisburg: Eine junge Frau Mitte 20, die sich kurzzeitig in einem Risikogebiet aufgehalten hat, befinde sich mit leichten Symptomen in häuslicher Quarantäne. Mit dem Testergebnis rechnet des Gesundheitsamt am Dienstagabend.