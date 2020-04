Duisburg. In Duisburg sind nun sieben Menschen infolge einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Stadt kündigt für die Ostertage verstärkte Kontrollen an.

Die aktuellen Entwicklungen am Samstag, 11. April

Laut Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales sind in Duisburg aktuell 278 Menschen an dem Covid-19-Virus erkrankt. Wieder gesund sind 269 Duisburger. Verstorben sind sieben Menschen. Eine 66-jährige Frau verstarb am Samstagmorgen. Sie war wegen ihrer Covid-19-Erkrankung in einem Oberhausener Krankenhaus behandelt worden.

Die aktuelle Entwicklung am Donnerstag, 9. April

16.15: Die Zahl der Todesfälle ist in Duisburg von vier auf sechs gestiegen. Die zwei weiteren Toten würden zu bekannten Risikogruppen gehören, teilte die Stadt mit

13.30 Uhr: Wichtige Info für alle Eltern in Schlüsselpositionen: Für Eltern, die in der Pflege oder in der Medizin tätig sind, bietet die Stadt Duisburg auch über die Osterfeiertage Kinderbetreuung an.

11.30 Uhr: Das Duisburger Ordnungsamt kündigt für das Osterwochenende strenge Kontrollen der Coronaschutzverordnung an. Die Kräfte beim Ordnungsamt seien dafür im Vergleich zu vorherigen Wochenenden noch einmal verstärkt worden. Die Stadt weist daraufhin, dass unter anderem das Grillen im Park, sämtliche Veranstaltungen und Gottesdienste, der Betrieb auf Spiel- und Bolzplätzen sowie Versammlungen von mehr als zwei Personen (Ausnahmen bei Verwandten in gerader Linie) verboten sind.

Über 660 Verstöße gegen das Kontaktverbot haben Stadt und Polizei bislang geahndet. Hinzu kämen auch viele „Vielzahl von Verstößen“ gegen das Grillverbot.

10.30: Uhr: Drei Recyclinghöfe in Duisburg nehmen nach Ostern wieder den regulären Betrieb auf. Es gelten jedoch strenge Regeln.

Coronavirus in Duisburg: Fallzahlen Sars-CoV-2-Infektionen

Es gibt eine hohe Dunkelziffer: nicht aufgefallene und gemeldete, also nicht registrierte Sars-CoV-2-Infektionen. Diese Grafik aktualisieren wir schnellstmöglich mit den aktuellsten Daten des Duisburger Gesundheitsamtes. In die Corona-Statistik des Gesundheitsamtes gehen Todesfälle Infizierter nicht ein, wenn Covid-19 nicht die Todesursache war. Das Robert-Koch-Institut zählt dagegen auch solche Fälle öffentlich – und somit mehr Tote als die Stadt.

Do., 9.4.: aktuell infiziert: 278; Fälle in Summe: 525; in stationärer Behandlung: 49; genesen: 241; getestet: 3852

• Mi., 8.4.: aktuell infiziert: 278; Fälle in Summe: 502; in stationärer Behandlung: 47; genesen: 220; getestet: 3716

• Di.., 7.4.: aktuell infiziert: 234; Fälle in Summe: 450; in stationärer Behandlung: 45; genesen: 213; getestet: 3229

• Mo., 6.4.: aktuell infiziert: 236; Fälle in Summe: 440; in stationärer Behandlung: 44; genesen: 201; getestet: 2841

• So., 5.4.: Stadt hat keine neuen Zahlen veröffentlicht; dritter Todesfall: Mann, 67 Jahre alt

• Sa., 4.4.: Stadt hat keine neuen Zahlen veröffentlicht;

• Fr., 3.4.: aktuell infiziert: 255; Fälle in Summe: 379; in stationärer Behandlung: 39; genesen: 122

• Do., 2.4.: aktuell infiziert: 255; Fälle in Summe: 354; in stationärer Behandlung: 40; genesen: 98; zweiter Todesfall: Frau, 94 Jahre alt

MITTWOCH, 8. APRIL: Coronatestzentrum in der Arena

17.30 Uhr: Bei dem Toten handelt es sich nach Angaben der Stadt um einen „älteren Mann mit Vorerkrankungen“. Er starb am Dienstagnachmittag. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

16.10 Uhr: Die Zahl der Infizierte ist in Duisburg stark angestiegen. Dies bedeute laut Stadt allerdings keine Verschlechterung der tatsächlichen Lage, denn: Da Experten von einer hohen Dunkelziffer ausgehen, habe man nun damit begonnen „systematisch besonders gefährdete Bereiche“ zu testen, heißt es aus dem Rathaus. Innerhalb eines Tages stiegt die Zahl der Tests um fast 500. Es gibt außerdem einen weiteren Todesfall.

13.30: Uhr Die Stadt Duisburg stellt sich am Donnerstag bei den Sichtungszentren und Corona-Testzentren neu auf: Dann gibt es nur noch eine zentrale medizinische Sichtungsstelle samt Coronatestzentrum. Sie wird gerade in der Schauinslandreisen-Arena eingerichtet. Die mobilen Zentren im Norden, Süden und Westen bleiben ab Donnerstagmorgen geschlossen.

Der Eingang zum Corona-Testzentrum befindet sich am ehemaligen Marathontor. Das Sichtungszentrum ist über den Stadionvorplatz erreichbar, Foto: Stadt Duisburg

Kein Corona-Drive-In-Test

Die Details: Duisburger, die von ihrem Hausarzt zu einer Corona-Testung angemeldet sind, sollen den Eingang am ehemaligen Marathontor benutzen. Das Probezentrum ist über die Bertaallee (Einfahrt gegenüber dem Restaurant „Mezzomar Seehaus“) erreichbar. Es handelt sich nicht um ein Drive-In-Testzentum. Das medizinische Sichtungszentrum wird auf der anderen Seite des Stadions eingerichtet.

Das Sichtungs- und Probezentrum im Stadion ist wochentags von 09 Uhr bis 17 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 10 Uhr bis 16 Uhr im Dienst.

11 Uhr: Mit Geld vom Land verteilen Duisburger Obdachlosen-Vereine noch vor Ostern Hilfsgüter. Sie sehen die wohnungslosen Menschen besonders stark von der Coronakrise betroffen.

Die Duisburger Forensik in Hohenbudberg verzichtet darauf, ihren Mitarbeitern das Tragen von Atemmasken anzuordnen. Der Spagat zwischen Therapie und Infektionsschutz ist schwierig.

DIENSTAG, 7. APRIL: Schon „450 Spontanhelfer“ packen gegen Corona mit an

18 Uhr: Die Supermärkte in Duisburg bereiten sich mitten in der Coronakrise auf einen Ansturm vor Ostern vor. Sie sind anscheinend vorbereitet – und ändern wie die Aldi-Filialen teilweise sogar ihre Öffnungszeiten.

16 Uhr: Auf den gemeinsamen Aufruf von Stadt und Feuerwehr haben sich bislang 450 Spontanhelfer gemeldet. Dabei handelt es sich sowohl um Ärzte und Pflegekräfte, die die Feuerwehr in den Sichtungs- und Coronatestzentren unterstützen, als auch um Näherinnen und Näher, die in sechs Nähstuben Behelfsmasken zum Infektionsschutz nähen.

„Das ist eine überwältigende Reaktion der Duisburgerinnen und Duisburger. Ich bin dafür zutiefst dankbar und auch etwas überwältigt von diesen Zeichen der Hilfsbereitschaft. In der Krise zeigt sich der Charakter. Die Duisburger beweisen das gerade“, sagt Oberbürgermeister Sören Link.

Neben den Spontanhelfern sind seit dem 16. März viele Ehrenamtler vom Technischen Hilfswerk, der Freiwilligen Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz, dem Malteser Hilfsdienst und der Johanniter Unfallhilfe täglich im Einsatz. „Das ehrenamtliche Engagement kann man den Helferinnen und Helfern nicht hoch genug anrechnen“, ist Feuerwehrchef Oliver Tittmann begeistert.

Zahl der Infizierten erneut gesunken

Weniger Bewegung gibt es bei der Zahl der aktuell Infizierten: Sie ist von 236 auf 234 gesunken.

Der erneute Rückgang ergibt sich aus folgenden Entwicklungen: Die Zahl der kumulierten Fälle ist um zehn auf 450 gestiegen, die der Genesenen um zwölf auf 213.

45 Betroffene aus Duisburg werden derzeit wegen Covid-19 in Kliniken behandelt.

Warum das Robert-Koch-Institut fünf statt drei Duisburger Todesfälle meldet

Das Gesundheitsamt registrierte bis Dienstagnachmittag drei Todesopfer, das Robert-Koch-Institut (RKI) fünf. Der Grund: Zwei der Verstorbenen in der RKI-Statistik waren zwar mit dem Coronavirus infiziert, die Todesursache war jedoch nach Angaben des Gesundheitsamtes eine andere.

Auf das Coronavirus haben Gesundheitsamt, Feuerwehr und all die Helfer inzwischen 3229 Personen getestet.

Gericht schlägt wegen Corona Einstellung des Loveparade-Prozesses vor

14.55 Uhr: Das Duisburger Landgericht regt die Einstellung des Hauptverfahrens zur Loveparade-Katastrophe an. Grund ist eine erneute Verzögerung durch die Corona-Pandemie. Das Verfahren könne aktuell wegen des Risikos der Ansteckung mit SARS-CoV-2 nur eingeschränkt durchgeführt werden, berichtet Gerichtssprecher Thomas Sevenheck.

Der nächste Verhandlungstag wäre für den 21. April angesetzt. Der Prozess würde sich nach Einschätzungen der Richter über den 27. Juli hinaus hinziehen. Dann jedoch tritt nach zehn Jahren beim Vorwurf der fahrlässigen Tötung die absolute Verjährung ein.

Laut Mitteilung des Landgerichts hält die Kammer es für wahrscheinlich, dass den Angeklagten die vorgeworfene Tat nachgewiesen werden könnte, wenn es möglich wäre, die Hauptverhandlung ohne zeitliche Beschränkungen fortzusetzen: „Da dies nicht der Fall ist, besteht allerdings nur noch eine sehr ge-ringe Wahrscheinlichkeit, den angeklagten Sachverhalt verurteilungsreif aufzuklären.“

Die Verfahrensbeteiligten können nun bis zum 20. April schriftlich Stellung zum Vorschlag nehmen. Sevenheck erläutert: „Sollten die für eine Einstellung erforderlichen Zustimmungen erteilt werden und sich aus den Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten keine Änderungen an der derzeitigen Auffassung des Gerichts ergeben, würde das Verfahren eingestellt. In diesem Fall beabsichtigt die Kammer, die von ihr gewonnenen Erkenntnisse zu den Geschehnissen um die Loveparade 2010 in einem schriftlichen Beschluss zusammenzufassen und dessen Inhalt im Rahmen einer zeitlich begrenzten Hauptverhandlung vorzutragen.“

Das Gericht gibt in der Stellungnahme zu bedenken, dass „unter den notwendig zu beteiligenden Personen mehrere Angehörige von Risikogruppen sind“. Darum war die Hauptverhandlung bereits unterbrochen werden. „Eine weitere Anordnung von Quarantänen gegen Prozessbeteiligte ist jederzeit möglich“, so die Kammer. „Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie ist nicht absehbar, wann und wie die Verhandlung fortgesetzt werden kann.“

Helios-Chefarzt: Patienten meiden wegen Corona Weg in Notaufnahmen

14 Uhr: 181 Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung haben das Orndungsamt und die Polizei in der vergangenen Woche geahndet. Die Zahl sei mit Blick auf das schöne Wetter und die Einwohnerzahl als „verhältnismäßig gering“ zu sehen, heißt es aus dem Rathaus.

11 Uhr: Viele Menschen scheuen wegen der Angst vor einer Corona-Infektion offenbar den Weg in die Notaufnahmen. Der Chefarzt des Helios-Klinikums warnt: Das kann lebensgefährlich sein.

10 Uhr: Ein Apotheker in Hamborn hat Empörung bei vielen Kunden und einen Facebook-Shitstorm ausgelöst, weil er Desinfektionsmittel aus einem 1000-Liter-Tank heraus verkaufte – und 25 Euro pro Liter verlangte. Nun sieht er sogar seine berufliche Zukunft gefährdet, obwohl ihm auch viele Nutzer zur Seite springen und darauf hinweisen, dass der verlange Literpreis kein Wucher war.

8.30: Das Bürger- und Ordnungsamt hat am Dienstagmorgen mitgeteilt, dass sämtliche Osterfeuer in diesem Jahr ausfallen müssen. Aufgrund der Coronaschutzverordnung seien Veranstaltungen und Versammlungen grundsätzlich nicht erlaubt, hierunter würden auch die traditionellen Osterfeuer fallen, so die Stadt Duisburg.

MONTAG, 6. APRIL: Drittes Duisburger Todesopfer ist ein 67-jähriger Mann

15.30 Uhr: Die Stadtverwaltung hat am Montag erstmals nach drei Tagen neue Fallzahlen zur Ausbreitung des Coronavirus in Duisburg veröffentlicht und einen weiteren Todesfall bestätigt.

Im vom Robert-Koch-Institut (RKI) im Internet veröffentlichten Datensatz war dieser Todesfall bereits am Wochenende aufgetaucht (wir berichteten). Stadtsprecherin Susanne Stölting konkretisierte zum nunmehr dritten, an den Folgen einer Corona-Infektion gestorbenen Duisburger: Bei dem Patienten handelt es sich um einen 67-jährigen Mann mit Vorerkrankungen. Er war am Sonntag verstorben.

Anders als das RKI nimmt die Stadt einen weiteren Todesfall nicht in ihre Corona-Statistik auf, da sich diese Person zwar angesteckt hatte, jedoch nicht an den Folgen der Infektion gestorben sei.

Zahl der aktuell Infizierten sinkt trotz vieler neuer Ansteckungen

Die neue Amtsstatistik zur Epidemie macht aber auch Hoffnung, weil sich zwei Kurven einander weiter annähern: die der Zahl der aktuell Infizierten und die der insgesamt Genesenen. Die Zahl der aktuell Infizierten ist seit Freitag deutlich gesunken, von 255 auf 236. Das liegt vor allem daran, dass im Vergleich zu Freitag 79 Betroffene mehr als genesen gelten (201).

Es gibt also trotz dieses Trends weiterhin auch zahlreiche neue Infektionen, wie die kumulierte Zahl der Fälle zeigt: Innerhalb von drei Tagen stieg diese von 379 auf 440.

Zur Erinnerung: Das sind „nur“ die bekannten, registrierten Neuinfektionen. Die Stadt hat inzwischen 2841 Corona-Tests durchgeführt. Darüber hinaus befinden sich fünf Infizierte mehr als vor drei Tagen in stationärer Behandlung, 44 sind es nun. In häuslicher Quarantäne waren gestern 1186 Kontaktpersonen.

Inzwischen sind 1186 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

In den zwei Testzentren sowie bei den mobilen Tests wurden bisher insgesamt 2841 Corona-Tests durchgeführt, in den medizinischen Sichtungszentren 1696 Patienten untersucht.

13.20 Uhr: Etwa 200 Einsätze fuhren Polizei und Ordnungsamt in Duisburg am Samstag und Sonntag, weil sich Menschen nicht an die Corona-Schutzverordnungen hielten. Allein das Ordnungsamt hat am Samstag und Sonntag 142 Verstöße festgestellt, vor allem in Hochfeld und Marxloh wieder.

Stadtverwaltung und Polizei hatten mehrfach dazu aufgerufen, Verstöße gegen die Regeln telefonisch unter 0203 283 9009 oder per E-Mail an ordnungsamt@stadt-duisburg.dezu melden.

Die Polizei betont, Bürger, die Verstöße gegen das Kontaktverbot meldeten, seien keine Denunzianten. Polizeisprecherin Jacqueline Grahl: „Das ist kein Verpetzertum. Es ist im Interesse aller, dass sich die Menschen an die Verordnung halten.“

11.30 Uhr: Die technische Störung beim Straßenverkehrsamt ist behoben. Es können nach Angaben der Stadt wieder telefonisch Termine vereinbart werden.

10.05 Uhr: Das klingt nach einer Überlastung zum Neustart:

Das Straßenverkehrsamt ist telefonisch aktuell nicht zu erreichen, teil das Presseamt mit: „Privatkunden und Gewerbebetriebe, die nicht den Zulassungsdienst in Anspruch nehmen, können telefonisch momentan keine Termine vereinbaren. Aktuell wird mit hoher Priorität an der Störung gearbeitet.“

Zur Erinnerung: Im Duisburger Straßenverkehrsamt an der Ludwig-Krohne-Straße können Privatkunden, sämtliche Gewerbebetriebe, Händler und Zulassungsdienste ab Montag, 6. April, trotz Corona-Krise wieder eingeschränkt und unter bestimmten Voraussetzungen Fahrzeuge zulassen und abmelden.

SONNTAG, 5. APRIL: Duisburger singen das Steigerlied, Ansturm auf Eisdielen

18.30 Uhr: Auch in Duisburg sind einige Nachbarschaften und Familien dem Aufruf der Essener Philharmoniker gefolgt und haben um 18 Uhr das Steigerlied angestimmt. Ein Beispiel zeigt dieses Facebook-Video von Musiker Frank „Zepp“ Oberpichler:

17.30 Uhr: Die Stadtverwaltung hat am Wochenende keine neuen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus veröffentlicht, nachdem sie am Freitag das zweite Todesopfer gemeldet hatte. Für Irritationen sorgt indes, dass das Robert-Koch-Institut (RKI) seit Sonntag auf seiner Internetseite sogar vier Corona-Todesfälle für Duisburg anzeigt.

Mit dieser Übersicht zur Corona-Statistik für Duisburg behalten Sie den Überblick.

16 Uhr: Auch in Duisburg dürfen die Eisdielen wie berichtet nun wieder öffnen – heute bildeten sich vor vielen Läden lange Warteschlangen, in denen die Kunden bis zu 30 Minuten warten mussten. Bei seiner Rundfahrt hatte unser Reporter den Eindruck, dass sich die Betreiber und Kunden an alle Regeln hielten und auf Abstand blieben. Nur ein Verkäufer reichte seinen Kunden verbotenerweise Hörnchen, unverpackt. Einige andere Betreiber reagieren dagegen kreativ, um die Ansteckungsgefahr zu verringern.

Hafen Duisburg erwartet wieder mehr Lieferungen aus China

13 Uhr: Duisburgs Hafen wieder auf mehr Lieferungen aus China ein, wie Unternehmenschef Erich Staake berichtet.

12.15 Uhr: Apropos Müll: Zwei Recyclinghöfe nehmen in Duisburg ab Dienstag wieder Grünabfälle entgegen. Für die Abgabe gelten allerdings strenge Regeln.

12 Uhr: Die Recyclinghöfe der Wirtschaftsbetriebe haben seit dem 23. März für Privatleute geschlossen. Ein Ergebnis: Der Müll, den viele Duisburger aus Haus und Garten während der Corona-Krise ausmisten, häuft sich in illegalen Müllkippen – ebenso wie die Beschwerden darüber. Zum Bericht.

11 Uhr: Der Leitstelle der Polizei Duisburg wurden von den Beamten auf der Straße seit Freitagabend keine größeren Einsätze wegen Verstößen gegen das Kontaktverbot gemeldet. „Alles ruhig, keine besonderen Vorkommnisse“, sagt ein Beamter der Dienstgruppe.

SAMSTAG, 4. APRIL: Was erlaubt ist und was nicht

15.50 Uhr: Am Samstagnachmittag schlendern nicht gerade wenig Menschen auf der Königstraße durch die Innenstadt. Menschen sitzen auf Bänken und unterhalten sich oder fahren Rad. Trotz des Treibens, das vermutlich auch zu einem Teil dem Samstagsmarkt geschuldet ist, halten die Menschen Abstand zueinander und befolgen in den meisten Fällen die Verordnung, nach der man sich nur zu zweit oder als Familie in der Öffentlichkeit aufhalten darf.

Umso stärker fallen Personen auf, die dagegen verstoßen, wie eine Gruppe Jugendlicher, die aus etwa fünf bis sechs Personen besteht und auf der Rasenfläche vor dem Stadttheater mit einem Ball spielt; damit ziehen sie böse Blicke derjenigen auf sich, die sich ebenfalls auf dem Grün niedergelassen haben.

Ein Stück weiter zeigt das Ordnungsamt jedoch Präsenz, indem es zwei Männer anhält, die sich offenbar nicht an die Regeln gehalten haben. Eine halbe Stunde später (auf dem Rückweg) ist es schon wieder etwas ruhiger geworden, die Marktwagen schließen und auch die Gruppe Jugendendlicher ist nicht mehr zu sehen.

Auch in Hochfeld halten sich die Menschen größtenteils an die Verordnung – aber auch hier sind vereinzelt Jugendliche zu sehen, die in größeren Gruppen unterwegs sind – ungeklärt jedoch, ob sie nicht doch miteinander verwandt sind.

11.15 Uhr: So wünscht die Stadtverwaltung den Duisburgern ein schönes sonniges Wochenende. Mit diesem animierten Clip weist das Amt für Kommunikation auf alle Regeln hin. In diesem Artikel steht, was die Betreiber und Kunden von Eisdielen und anderen „To-go-Anbietern“ beachten müssen.

FREITAG, 3. APRIL: Virus fordert zweites Duisburger Todesopfer

18 Uhr: Wir haben in der Duisburger Innenstadt eine Drohne aufsteigen lassen, um die Leere dort zu dokumentieren.

17.45 Uhr: Im Straßenverkehrsamt können Privatkunden, Gewerbebetriebe, Händler und Zulassungsdienste ab Montag, 6. April, trotz Corona-Krise unter bestimmten Voraussetzungen wieder Fahrzeuge zulassen und abmelden. Das konnten seit der Schließung der Behörde am 18. März nur Firmen, die für den Erhalt der öffentlichen Ordnung und das Gemeinwesen notwendig sind. Die Stadt reagiert nun auch auf den Unmut von Gewerbebetrieben, denen die bisherige Regelung zum Teil erhebliche Probleme bereitet hat.

17 Uhr: Zwei Recyclinghöfe nehmen in Duisburg ab Dienstag wieder Grünabfälle entgegen.

Zweites Covid-19-Todesfall in Duisburg – elf Patienten auf Intensivstation

16.12 Uhr: In Duisburg gibt es den zweiten Toten durch das Coronavirus: Eine 94-jährige Duisburgerin mit Vorerkrankungen ist nach Angaben der Stadtverwaltung am Donnerstagabend in einem Duisburger Krankenhaus an den Folgen der Infektion verstorben.

Von den zurzeit 39 Patienten im Krankenhaus mussten am Freitagnachmittag elf intensivmedizinisch betreut werden, sagte Stadtsprecherin Anja Kopka. Weiterhin seien alle stationär Behandelten den bekannten Risikogruppen zuzuordnen.

Die Zahl der aktuell Infizierten blieb indes von Donnerstag auf Freitag mit 255 Fällen unverändert (siehe oben). 1009 Kontaktpersonen befinden sich nach Angaben der Stadt in Hausquarantäne.

Inzwischen wurden in den zwei Testzentren sowie bei den mobilen Tests 2792 Corona-Tests durchgeführt.

In den drei medizinischen Sichtungszentren seien bislang 1686 Patienten untersucht worden.

Feuerwehr sucht Näherinnen und Näher zur Herstellung von Behelfsmasken

16.12 Uhr: Die Feuerwehr sucht zur Herstellung von Behelfsmasken Näherinnen und Näher, Schneiderinnen und Schneider, vorzugsweise mit eigener Nähmaschine. Sie werden gebeten, Behelfsmasken nach einem Schnittmuster zu nähen. Das dafür notwendige Material wird durch die Feuerwehr gestellt. Die Arbeiten werden in einer Einrichtung der Feuerwehr durchgeführt. Bitte melden Sie sich mit Name und Telefonnummer unter der E-Mail-Adresse: spontanhelfer@feuerwehr.duisburg.de, Stichwort: Behelfsmasken

15.05 Uhr: Das freut die Eisverkäufer der Stadt und sicher auch viele ihrer Fans, aber Gesundheits- und Ordnungsamt blicken auch mit Sorge auf die Öffnung der Eisdielen. Während Anbieter in Nachbarstädten ihr Eis in den vergangenen Tagen trotz der Corona-Einschränkungen durchgängig aus ihren Läden heraus vertreiben durften, war der Verkauf vor Ort in Duisburg per städtischer Allgemeinverfügung verboten. Betreiber durften nur liefern. Nun aber zwingt die Landesverordnung die Stadt, den Eisverkauf an den Dielen – wie im Rest des Landes NRW – unter strengen Auflagen zuzulassen. Die Stadt kündigt Kontrollen an und verweist auf hohe Bußgelder.

13 Uhr: Ein Rückblick auf den Großeinsatz gestern Abend: Wegen der Corona-Epidemie und des Kontaktverbotes wurde die Evakuierung für die Bombenentschärfung und die Betreuung von Anwohnern in der Sammelstelle eine ganz besondere Herausforderung.

12.50 Uhr: Mit der Schließung der Kindergärten wegen der Corona-Krise stellten sich auch den Duisburger Tageseltern viele Fragen. Die hat das Jugendamt beantwortet. Die Tageseltern bedanken sich bei den Mitarbeitern des Jugendamtes und bei OB Sören Link.

8.25 Uhr: Das Corona-Testzentrum Duisburg-Nord an der Walsumer Stadthalle bleibt am Freitag den ganzen Tag über geschlossen. Der Grund: Bei der Bombenentschärfung im Dellviertel waren viele ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr und der Hilfsdienste bis zum frühen Freitagmorgen im Einsatz. Sie fallen deshalb am Freitag aus. Das Testzentrum im Süden bleibt dagegen wie die Sichtungsstellen Nord, Süd und West geöffnet.

Oberbürgermeister Sören Link sagte in diesem Zusammenhang noch einmal: „Eine Bombenentschärfung ist immer eine Herausforderung. In diesem Fall kann man kann die Leistung all derer, die nun schon seit Wochen im Dauereinsatz sind, allerdings gar nicht hoch genug bewerten. Ich bin jedem Einzelnen dafür sehr dankbar.“

Ausnahmezustand bei Bombenentschärfung in Duisburg Ausnahmezustand bei Bombenentschärfung in Duisburg Die von der Evakuierung betroffenen Anwohner kamen für die Zeit der Entschärfung im Gertrud-Bäumer-Berufskolleg in Duissern unter. Foto: Kerstin Bögeholz

DONNERSTAG, 2. APRIL: Lösung für Erstattung der Kita-Beiträge gefunden

17.25 Uhr: Die Hauptverhandlung im Loveparade-Strafverfahren wird weiterhin von der Corona-Pandemie gestoppt: Wie das Landgericht Duisburg mitteilte, hat die Strafkammer die Verhandlungstermine am 6., 7. und 8. April abgesagt. Hintergrund der Aufhebung sei, dass einige Angeklagte sowie Schöffen und Ergänzungsschöffen zu Risikogruppen gehören, erklärte Gerichtssprecher Thomas Sevenheck.

16.15 Uhr: Die Stadt hat eine Lösung für die Kita-Beiträge gefunden: Die Elternbeiträge für den April werden automatisch zurückerstattet, heißt es aus dem Rathaus.

15.30 Uhr: Die Kurve der Corona-Infizierten ist von Mittwoch auf Donnerstag gesunken. Nach Angaben der Stadt sind aktuell 255 Duisburger infiziert – zehn weniger als am Vortag. Allerdings ist die Zahl derer, die im Krankenhaus behandelt werden müssen auf 40 angestiegen. 2.553 Corona-Tests hat die Stadt bis zum Donnerstag durchgeführt.

15 Uhr: Die Duisburger Schwurgerichtskammer nutzt erstmals die neue Strafprozessordnung und setzt wegen des Coronavirus einen Mord-Prozess aus.

14 Uhr: Trotz Coronakrise kann im Duisburger Standesamt weiter geheiratet werden. Es gelten allerdings strenge Regeln: So dürfen bei der Trauung auch keine Trauzeugen anwesend sein.

8 Uhr: Die Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM) haben Kurzarbeit für den Großteil ihrer rund 3000 Beschäftigten vom 1. Mai bis 15. Oktober angekündigt. Bis zum Ende der Kurzarbeit soll nach Ostern zur Drosselung der Produktion der Hochofen A für eine Reparatur heruntergefahren werden.

MITTWOCH, 1. APRIL: 265 Fälle – über 900 Duisburger in Hausquarantäne

16.30 Uhr: An allen kommenden Wochenenden (Samstag/Sonntag) sowie an den Osterfeiertagen (Karfreitag bis Ostermontag) hat nur das medizinische Sichtungs- und Corona-Testzentrum im Duisburger Süden von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Sichtungs- und Testzentren Nord und West bleiben nach Angaben der Stadt an diesen Tagen geschlossen. Das Sichtungszentrum Süd befindet sich in der Gesamtschule Süd, Großenbaumer Allee 168-172 (Zufahrt über die Straße „Am Dickelsbach“).

16.15 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Duisburg wieder leicht gestiegen. Bis Montag hatte es zuvor einen Rückgang gegeben. Aktuell sind in der Stadt 265 Menschen mit dem Virus infiziert. 37 von ihnen werden stationär in Kliniken behandelt. 911 Kontaktpersonen hüten aktuell häusliche Quarantäne.

12.30 Uhr: Familienminister Joachim Stamp hat in der vergangenen Woche verkündet, dass Eltern die April-Kita-Beiträge nicht zahlen müssten. Da die bundesweite Regelung aber erst Anfang der Woche verschickt wurde, konnte die Stadt Duisburg die Abbuchung der Beiträge nicht mehr stoppen. Es wird nun nach einer Lösung gesucht. „Wir werden alles daran setzen, dass die Duisburger Eltern nicht schlechter gestellt werden als alle anderen Eltern in NRW“, sagt Bildungsdezernent Thomas Krützberg. Eine Möglichkeit: Die Stadt verzichtet darauf, die Beiträge für den Mai einzuziehen.

DIENSTAG, 31. MÄRZ: 249 Fälle – 18 Infizierte mehr

17.30 Uhr: Fans sorgen sich um in der Corona-Krise um das Duisburger „Djäzz“. Nun sammeln sie Spenden, damit das „Kleinod“ für Subkultur überlebt.

16.30 Uhr: Das Duisburger Ordnungsamt hat am Montag, 30. März, bei Corona-Kontrollen gemeinsam mit der Polizei 39 Verstöße gegen die Vorgaben festgestellt – die meisten in Hochfeld (26).

16 Uhr: Das Coronavirus bereitet Obdachlosenvereine große Probleme. Weil ihnen Schutzkleidung fehlt und sie Hygienevorschriften einhalten müssen, haben viele Vereine in Duisburg ihre Hilfe eingeschränkt. Obdachlose leiden unter den Folgen, sie trifft die Krise eh besonders hart.

15.45 Uhr: Ein Hinweis zu den neuen Fallzahlen: Bislang hatte die Stadt Duisburg – und damit auch unsere Redaktion – die Zahl der jeweils aktuell infizierten Menschen in Duisburg veröffentlicht.

Diese unterscheidet sich von der Summe der in Duisburg (seit Ende Februar) registrierten Infektionen. Während die Summe immer größer wird, reduziert sich die Zahl der jeweils aktuell Infizierten seit dem 22. März um die Zahl der genesenen Duisburger.

Von Sonntag auf Montag war die Zahl der aktuell Infizierten von 235 auf 231 gesunken – obwohl die Summe registrierter Fälle von 276 auf 286 gestiegen war. Die Kurve der aktuellen Fälle sinkt, wenn es mehr neue Genese als Neuinfektionen gibt. In unserer Grafik und in der Übersicht haben wir dies nun berücksichtigt und weisen zusätzlich auch die Summe der Infizierten aus (siehe oben).

Warum die Zahlen steigen, was Hoffnung macht und warum es für Entwarnung zu früh ist.

Die neuen Daten des Gesundheitsamtes: Die Summe der Infektionen in Duisburg ist von Montag auf Dienstag von 286 auf 317 gestiegen, die Zahl der aktuell Infizierten darum von 231 auf 249. Nach Angaben der Stadt gibt es nun 67 registrierte Genesene – 13 mehr als am Montag. Es befinden sich allerdings zwei Covid-19-Patienten mehr als am Vortag in stationärer Behandlung: nun 34.

Zudem sind aktuell 893 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

In den zwei Testzentren sowie bei den mobilen Tests wurden bisher insgesamt 2253 Corona-Tests durchgeführt (Stand: 31.03., 15.45 Uhr).

In den drei medizinischen Sichtungszentren wurden bisher insgesamt 1.341 Patienten untersucht (Stand: 31.03., 15.45 Uhr)“, berichtet das Amt für Kommunikation.

15 Uhr: Auch der Duisburger Upcycling-Künstler Tobias Barthelt verkauft Schutzmasken – für stolze 175 Euro das Stück. Dahinter steckt eine Spendenaktion, verbunden mit einem wichtigen Appell in Zeiten der Corona-Krise.

1800 Unternehmen haben in Duisburg bereits Kurzarbeit angemeldet

14.15 Uhr: Über 1800 Duisburger Unternehmen haben wegen Corona schon Kurzarbeit angemeldet. Täglich werden es mehr. Trotzdem macht die Arbeitsagentur Mut.

12 Uhr: Die Stadtverwaltung in Jena hat heute wegen der Coranavirus-Pandemie eine Maskenpflicht angekündigt. „In einer Woche soll das Tragen eines Mund-und-Nasen-Schutzes in Jenaer Verkaufsstellen, dem öffentlichen Nahverkehr und Gebäuden mit Publikumsverkehr verpflichtend werden“, teilte die Stadt mit. Auch Tücher und Schals seien zulässig.

Duisburgs Stadtsprecherin Susanne Stölting sagt auf Nachfrage unserer Redaktion, eine solche Maskenpflicht sei in der Stadtverwaltung beziehungsweise im Krisenstab „aktuell nicht in der Diskussion“. In der derzeitigen Gesamtsituation könne sich das allerdings auch schnell ändern.

11 Uhr: Ein Angestellter der Logistikfirma Schnellecke im Duisburger Süden hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. 13 weitere sind in Quarantäne. Einige Mitarbeiter erheben schwere Vorwürfe. Christoph Derichs, Leiter der Business Unit, spricht über die Herausforderungen für die Firma.

10 Uhr: In ihrer Not gehen einige zu weit: Auf Friedhöfen in Duisburg wurden vermehrt Seife und Klopapier gestohlen.

MONTAG, 30. MÄRZ

16.30 Uhr: Der städtische Außendienst des Ordnungsamts hat am Wochenende bei seinen Kontrollen – immer noch – 13 Verstöße festgestellt.

15.45 Uhr: Die neueste Corona-Statistik des Gesundheitsamtes nährt Hoffnungen, dass die Stadt Duisburg und ihre Bürger die Kurve so flach halten können, dass die örtlichen Krankenhäuser schwer erkrankte Covid-19-Patienten weiterhin gut versorgen können:

Von Sonntag auf Montag sank die Zahl der aktuell registrierten Infizierten erstmals, von 235 auf 231 Fälle.

Kaum Veränderungen gibt es darüber hinaus bei der kritischen Anzahl der Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung. Am Montagnachmittag waren das 32 Personen – nur ein Patient mehr als vorigen Freitag. Inzwischen sind zudem 54 Personen wieder genesen.

In häuslicher Quarantäne seien zurzeit 840 Kontaktpersonen. In den beiden Testzentren sowie bei den mobilen Tests wurden inzwischen 2129 Corona-Tests durchgeführt.

Wie sehr die drei Sichtungszentren die Krankenhäuser entlasten, zeigt diese Zahl: In den drei Zentren wurden bis Montag, 15 Uhr, 1262 Patienten untersucht.

Rat stimmt für Erstattung von Elternbeiträgen in Kitas, Tagespflege und OGS

15.15 Uhr: Oberbürgermeister Sören Link leitet die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA), der anstelle des Rates zusammentritt, um dringende politische Entscheidungen zu treffen.

In seinem Bericht gibt sich der OB zuversichtlich, dass die Maßnahmen zur Begrenzung der Corona-Krise ihre erhoffte Wirkung entfalten. „Ich bin dankbar, dass sich die übergroße Mehrheit der Bürger an die Regeln hält“, sagte Link. Sein Dank galt jenen Menschen, die im Handel, im Gesundheits- und Rettungswesen die Versorgung der Duisburger gewährleisten. „Stolz machen mich viele kleine Aktionen der Nachbarschaftshilfe. Auf diese Solidarität können wir nach der Krise aufbauen“, so der OB weiter, „ich bin zuversichtlich, dass wir die Krise in den Griff bekommen“.

Die Sitzung ist wohl eine historische – sie ist der Ersatz für die Ratssitzung, die wegen des Infektionsschutzes in die Mercatorhalle verlegt werden sollte, dann aber doch abgesagt wurde. Im Rathaus konnten die Kommunalpolitiker nun genügend Abstand voneinander halten.

Beschlossen hat der HFA die Erstattung von Elternbeiträgen in Kitas, der Kindertagespflege und im Offenen Grundschul-Ganztag (OGS) für den Zeitraum vom 16. März bis 19. April. Eltern, die ihre Kinder nicht in der Notbetreuung hatten, wird der Beitrag aber nur auf Antrag erstattet. Das sei aufgrund der Erlasslage des Landes NRW unerlässlich, sagte Dezernent Thomas Krützberg.

12.30 Uhr: Wie gehen die Fachärzte mit der Coronakrise um? Die Zahnarztpraxen in Duisburg haben 70 Prozent ihrer Angestellten in Kurzarbeit geschickt. Sie stecken in einem Dilemma: Sie gelten als systemrelevante Berufsgruppe, es wird aber vielfach vom Besuch beim Zahnarzt abgeraten.

Die Fachärzte sagen derzeit viele Termine ab und prognostizieren: Die Wartezeit auf neue Termine wird durch die Coronakrise immer länger. Die Mediziner berichten auch von „verunsicherten Patienten“.

11 Uhr: Wir haben unser Corona-Newsblog gekürzt. Ältere Einträge finden Sie nun als Chronik mit allen Einträgen in diesen beiden Artikeln:

SONNTAG, 29. MÄRZ

16 Uhr: Am Wochenende sind nach Angaben der Stadt Duisburg 11 weitere Infektionen bekannt geworden, insgesamt 235 Duisburger sind mit dem Coronavirus infiziert. Genesen sind 12, damit gelten 40 Personen als wieder fit. Weiterhin sind 31 Menschen im Krankenhaus in Behandlung, 815 Kontaktpersonen weilen in der häuslichen Quarantäne.

Nach Angaben von Pressesprecherin Gabi Priem wurden 2025 Corona-Tests durchgeführt (Stand: 15 Uhr). 1160 Patienten wurden in den drei medizinischen Sichtungszentren untersucht.

14 Uhr: Die neue Duisburger Allgemeinverfügung gegen Hamsterkäufe und zum Schutz vor Corona ist in Kraft. Wir haben uns am Samstag in zwei Discountern und zwei Supermärkten umgeschaut. So rigoros setzen die Supermärkte die Regeln um.

13.30 Uhr: Die Warn-App Nina hat für Duisburg eine Entwarnung zu Covid-19 herausgegeben. Das war allerdings ein Versehen. Aufgehoben ist lediglich die Allgemeinverfügung für Reisende, die in Risikogebieten waren und 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben mussten.

12.30 Uhr: Der Stadtwerketurm hat Samstagabend erstmals ganz weiß geleuchtet. Das soll – als Zeichen der Solidarität – jetzt auch erst mal so bleiben.

12.00 Uhr: „Danke-Banner und Plakate an jeder Wache. Duisburg, Ihr haut uns echt um!“, sagt Valentino. Der 42-Jährige ist Feuerwehrmann aus Bissingheim. Er dankt stellvertretend für seine Kollegen auf den Social-Media-Kanälen von „Duisburg ist echt … solidarisch".

11.30 Uhr: Aus Duisburgs chinesischer Partnerstadt Wuhan hat sich erstmals seit Beginn der Coronakrise wieder ein Zug auf den Weg an den Rhein gemacht.

10.00 Uhr: Das kulturelle Leben in unserer Stadt hat sich weitgehend in die virtuellen Raum verschoben. Künstler wie Anja Lerch oder Kai Schumacher geben Konzerte auf Facebook oder Instagram. Auch die Kinos sind zu, stattdessen werden auf der heimischen Couch die Streamingdienste leer geguckt.

Das UCI hat aus der Not eine Tugend gemacht und Vorräte unters Volk gebracht, bevor es versteinert. Das Kino lieferte säckeweise Popcorn an die AWO Duisburg, um den Teams in der Pflege und in den Küchen ein zuckersüßes Danke zu sagen. Die Awo sagt anerkennend: „Ganz großes Kino!“

