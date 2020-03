Coronavirus: Duisburger Sängerin will Facebook-Konzert geben

Duisburg. Während das öffentliche Leben in Duisburg fast lahm liegt, wächst die Hilfsbereitschaft in den sozialen Medien. Anja Lerch plant Online-Konzert.

Die Gruppe „Duisburg hilft – Corona 2020“ hat bereits 389 Mitglieder (Stand Sonntag, 15. März, nachmittags) und auch in den Stadtteilgruppen vernetzen sich die Duisburger, um sich zum Beispiel gegenseitig beim Einkaufen und der Kinderbetreuung zu unterstützen.

Gründerin Dagmar Schink, die die Gruppe koordiniert, erklärt: „Mit Blick auf die besondere Situation, die auf Duisburg zukommt, dachte ich, eine Gruppe zur Vernetzung von Hilfsangeboten könnte vor allem für ältere und vor erkrankte Menschen sehr hilfreich sein. Besonders habe ich aber auch an die Familien gedacht, die nun wochenlang mit ihren Kindern zu Hause sind“, erklärt sie.

Spiel- und Beschäftigungsideen in der Duisburger Gruppe austauschen

In der Gruppe möchte ich die Möglichkeit schaffen, Spiel- und Beschäftigungsideen auszutauschen, schließlich sei die Zeit fast so lang wie die Osterferien – nur, dass viele Aktivitäten nun ausfallen. Auch, wer wem ein paar Sachen aus dem Supermarkt besorgen kann, wird verabredet.

Der Singer-Songwriter Gisbert zu Knyphausen und der Pianist Kai Schumacher sollten eigentlich am Freitagabend ein Konzert in der Mercatorhalle geben. „Wenn wir schon heute Abend nicht auf der Bühne stehen können, haben wir wenigstens die Zeit in Duisburg genutzt, um zusammen mit Alex Schroer einen kleinen Live-Mitschnitt für euch zu „Gute Nacht“, dem ersten Stück aus Schuberts ,Winterreise’, zu drehen“, schreiben sie. Immerhin gibt es bereits einen Termin für das Nachholkonzert: Am 9. September wollen sie auftreten. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Mit Blick auf ihre Kollegen, appellieren sie zudem an die Fans: „Und bitte seid solidarisch mit den vielen freien Künstler*innen, Veranstalter*innen, Techniker*innen und Ensembles für die die aktuelle Krise unmittelbar existenzbedrohend sein kann. Verzichtet auf die Rückerstattung eurer Karten.“

Die Duisburger Sängerin Anja Lerch, die regelmäßig ihre beliebten Mitsing-Konzerte zum Beispiel im Steinhof gibt, grüßt auf Facebook: „Anlässlich der aktuellen Lage und der Absagen aller Veranstaltungen bis auf Weiteres, möchte ich am Dienstag, 17. März, ab 19.30 Uhr eine „Wir singen weiter“ Live-Übertragung aus meinem Wohnzimmer starten.

Jeder ist eingeladen, den Online-Singabend zu verfolgen

Jeder ist eingeladen, den Online-Singabend zu verfolgen und kann ihr via Facebook oder per E-Mail (anja@anjalerch.de) Lieder-Wünsche schicken. „Das ist meine Antwort für Zuversicht und Gelassenheit“, und sie ist sicher: „Singen stärkt das Immunsystem.“