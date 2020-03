Coronavirus: Entwarnung für Schule und Kita in Bissingheim

Die am Donnerstag geschlossene Gemeinschaftsgrundschule Hermann-Grothe-Straße in Duisburg-Bissingheim.

Duisburg. Entwarnung an der Gemeinschaftsgrundschule Hermann-Grothe-Straße in Duisburg-Bissingheim. Der Corona-Verdacht hat sich nicht bestätigt.

Entwarnung an der Gemeinschaftsgrundschule in Bissingheim: Die Stadt hatte die Schule und die Kindertagesstätte an der Hermann-Grothe-Straße am Donnerstag vorsorglich geschlossen, um zu klären, ob sich eine Schülerin mit dem Coronavirus angesteckt hat. Der Corona-Test und die „Ermittlungen des Gesundheitsamtes“ konnten den Verdacht ausräumen, meldete die Stadt am Freitag. Somit können Schule und Kita ihren Betrieb am Montag wieder aufnehmen.

Duisburg: Stadt richtet Corona-Telefon ein

Die Stadt Duisburg hat seit Freitag (6. März) eine Sonderrufnummer für Fragen zum Coronavirus eingerichtet:

Allgemeine Fragen rund um das Thema werden unter 0203 940 049 beantwortet. Das „Corona-Telefon“ besetzt die Stadt montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.

Die Stadt betont jedoch: Patienten sollen ihren Hausarzt kontaktieren, „sofern eine gesundheitliche Einschätzung zu einer akuten persönlichen Erkrankung erfolgen soll“. Telefonische Beratung zum Virus bietet auch die Arztrufzentrale unter 116 117.