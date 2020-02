Coronavirus: Neue Verdachtsfälle und Entwarnung in Duisburg

Duisburg. Die 28-Jährigen, die in Fahrn untersucht wurden, sind nicht mit dem Coronavirus infiziert. Es gibt aber neue Covid-19-Verdachtsfälle in Duisburg.

Das Gesundheitsamt hat im Fall der ersten beiden Corona-Verdachtsfälle in Duisburg am Freitagmorgen Entwarnung gegeben: Ein erster Test habe ergeben, dass die 28-jährige Frau und der gleichaltrige Mann nicht unter der neuartigen Erkrankung Covid-19 leiden. Es gibt jedoch zwei neue Verdachtsfälle in der Stadt.

Duisburg: Italienisches Paar in häuslicher Quarantäne

Bei den beiden neuen Corona-Verdachtsfällen „handelt es sich um ein italienisches Paar, das zu Gast in Duisburg ist“, sagte Stadtsprecherin Susanne Stölting am Freitagmorgen. Da die Frau und der Mann nur „leichte Symptome zeigen“, seien sie in ihrem Duisburger Urlaubsquartier von einem Amtsarzt besucht worden.

Das Paar warte nun seit Freitag in häuslicher Quarantäne auf das Testergebnis. Der Abstrich werde in einem Düsseldorfer Labor untersucht, so Stölting. Mit dem Ergebnis werde im Laufe des Wochenendes gerechnet.

Nicht bestätigte Corona-Verdachtsfälle: zweiter Test zur Sicherheit

Negativ war das Ergebnis des ersten SARS-CoV-2-Tests im Falle des Paares, das im Evangelischen Krankenhaus Duisburg-Nord untersucht worden war. Die 28-Jährigen hatten sich nach ihrer Rückkehr von einer Privatreise nach Italien am Donnerstag beim Duisburger Gesundheitsamt gemeldet, weil der Mann Anzeichen einer Erkrankung der Atemwege an sich festgestellt hatte.

Die beiden wurden darum nach Angaben des Evangelischen Klinikums Niederrhein (EVKLN) an das Fahrner Krankenhaus überwiesen. Sicherheitshalber werde nun in ihrem Fall ein zweiter Test durchgeführt, so Stadtsprecherin Stölting: „Bis das Ergebnis vorliegt, befindet sich das Paar in häuslicher Quarantäne.“

Wie sich Krankenhäuser in Duisburg vorbereiten

