Coronavirus Coronavirus: Recyclinghöfe in Duisburg werden überrannt

Viele misten scheinbar aus: Die Recyclinghöfe werden in Duisburg förmlich überrannt. Wirtschaftsbetriebe appellieren an die Vernunft der Bürger.

Die Wirtschaftsbetriebe berichten von einem Ansturm auf die Recyclinghöfe. Es habe sich seit Dienstag herausgestellt, dass Kunden die drei Recyclinghöfe Nord, Süd und West in deutlich größerer Zahl aufgesucht haben als sonst üblich, erklärte Sprecherin Silke Kersken.

Am Dienstag wurde der Recyclinghof Mitte in Hochfeld bis auf weiteres geschlossen. Allerdings nicht, weil zu viel angeliefert worden wäre, sondern um Reserve zu haben, wenn an den anderen Standorten Mitarbeiter erkranken oder vorsorglich unter Quarantäne gestellt werden. „Bisher gibt es allerdings keine Probleme“, sagt Kersken.

Recyclinghöfe in Duisburg: Nur in unaufschiebbaren Fällen aufsuchen

Auch bei der normalen Entsorgung laufe derzeit noch nach Plan. Damit das so bleibt, achten die Wirtschaftsbetriebe darauf, dass eingesetztes Personal möglichst wenig persönlichen Kontakt untereinander hat und so das Infektionsrisiko gemindert wird.

Deshalb appellieren die Wirtschaftsbetriebe: „Wir bitten eindringlich darum, die Recyclinghöfe nur in unaufschiebbaren Fällen aufzusuchen.“ Im Sinne des Gesundheitsschutzes sollten alle ihren Besuch im Freien abwägen und sich an die Aufforderung von Oberbürgermeister Sören Link halten – nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.