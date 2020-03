Coronavirus: So oft reinigt die DVG Automaten und Busse

Die Duisburger Verkehrs-Gesellschaft (DVG) will Fahrer und Kunden vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Bereits seit einigen Tagen stehen deshalb bei allen Bussen die Fronttüren nicht mehr für den Ein- und Ausstieg zur Verfügung. Fahrgäste müssen hinten einsteigen und können beim Fahrer auch kein Ticket mehr kaufen.

Laut DVG-Sprecherin Kathrin Naß haben die meisten Fahrgäste Verständnis für die Maßnahme. „Sie trägt zur Gesundheit und Sicherheit der Fahrer bei und schließlich auch dazu, dass der ÖPNV aufrecht erhalten werden kann“, sagt Naß. „Die Fahrgäste werden ebenfalls geschützt, da das Geldwechseln entfällt.“

Ticketautomaten mit Videoberatung in Duisburg

Da weiterhin eine Fahrscheinpflicht besteht, müssen die Kunden ihre Tickets nun aber zum Beispiel am Automaten kaufen. Darunter gibt es zehn mit Video-Liveberatung, etwa am Rathaus, König-Heinrich-Platz oder am DVG-Kundencenter am Harry-Epstein-Platz. Unabhängig davon machen sich einige in diesen Zeiten allerdings schon Gedanken, wie sehr die DVG auf Hygiene und Sauberkeit an ihren Automaten achtet.

„Alle Automaten werden in der Woche einmal und je nach Standort auch mehrmals gereinigt“, sagt Naß. „Die Busse und Bahnen werden jede Nacht gereinigt. Dazu gehören etwa Entwerter, Türen oder Böden.“ Eine aktuell gesonderte Desinfektion von Automaten oder Fahrzeugen gebe es allerdings nicht. „Wenn der erste Fahrgast einsteigt oder den Automat berührt, ist die Fläche nicht mehr desinfiziert“, stellt Naß klar.

Tickets über Apps kaufen

Sie betont aber, dass Tickets nicht nur an Automaten oder den zahlreichen Vorverkaufsstellen wie Lotto-Toto-Annahmestellen oder Kiosken im Stadtgebiet gekauft werden können, sondern auch über die VRR- oder Handyticket-App.

Ob die Fahrgastzahlen rückläufig sind, lässt sich laut der DVG-Sprecherin nach dieser kurzen Zeit noch nicht wirklich beantworten. „Am Wochenende ist generell weniger los“, sagt Naß. „Aber am Montag fahren die Berufstätigen trotzdem weiterhin mit Bus und Bahn. Dass die Schüler morgens nicht mit dem ÖPNV unterwegs waren, ist uns aber natürlich aufgefallen.“

Düsseldorfer Rheinbahn fährt ab 18. März nur noch nach dem Sonntagsfahrplan

Noch an diesem Montag soll entschieden werden, ob und wie die DVG den Fahrplan aufgrund der Schulschließungen anpasst. Das Verkehrsunternehmen berät aktuell zudem darüber, wie sie mit der Ankündigung der Düsseldorfer Rheinbahn in Düsseldorf umgeht, ab Mittwoch, 18. März, jeden Tag nur noch nach dem Sonntagsfahrplan zu fahren. Auswirkungen auf Duisburg wird dies laut Naß aber allein schon durch die gemeinsame U-79-Linie definitiv haben.

Die DB-Busse verkehren in Nordrhein-Westfalen ab Mittwoch, 18. März, nach dem Ferien-Fahrplan. Diese Regelung gilt laut Deutscher Bahn für den Rheinland-, Westfalen- und Ostwestfalen-Lippe-Bus. Auch hier können keine Tickets beim Fahrer gekauft werden. Zum Schutz der Fahrgäste und Mitarbeiter ist der Einstieg in die Busse ab sofort ebenfalls nur noch durch die hinteren Türen möglich. Außerdem bleiben die Sitzreihen direkt hinter dem Fahrersitz frei und werden entsprechend abgesperrt.