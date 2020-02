Coronavirus: Umsatzeinbußen bei Duisburger Unternehmen

Duisburg. Duisburger Unternehmen bekommen die Auswirkungen des Coronavirus zu spüren: Die Betriebe berichten von Umsatzeinbußen und Lieferengpässen.

Unternehmen in Duisburg bekommen die Auswirkungen des Coronavirus im Im- und Exportgeschäft massiv zu spüren: In einer Befragung der Industrie- und Handelskammer Niederrhein beklagt fast ein Drittel der Betriebe Umsatzeinbußen.

Geschlossene Fabriken in China, gekappte Flug- und Schiffsverbindungen und abgesagte Messen – die Wirtschaft in Duisburg leidet durch enge Kontakte mit China besonders unter den Problemen in Asien. Die Auswirkungen sind nach Angaben der Niederrheinischen IHK ganz konkret: Jedes dritte Unternehmen verzichte auf Geschäftsreisen in die betroffenen Regionen, geplante Geschäftsbesuche werden verschoben.

Duisburg: Lieferengpässe durch Coronavirus

Mehr als jedes vierte Unternehmen hat laut IHK aufgrund des Produktionsstillstandes in China schon unter Lieferengpässen gelitten. Das Problem: Die Lager seien zwar vor dem chinesischen Frühlingsfest im Januar ordentlich gefüllt gewesen, nun kommen aber keine neuen Waren an.

Wie schätzen die Experten nun die aktuelle Entwicklung ein? IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan Dietzfelbinger erklärt: „Die Ausbreitung des Virus in Europa zeigt, dass sich die Lage täglich ändern kann. Eine Entspannung erwarten unsere Unternehmen nicht: Jedes zweite Unternehmen rechnet mit weiteren Umsatzeinbußen und mit größeren Schwierigkeiten bei der Warenbeschaffung.“