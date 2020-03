Duisburg: Vier neue Corona-Fälle, Sparkasse schließt Filiale

Die Stadt Duisburg ruft den Krisenstab wegen der Corona-Epidemie ein. Mit dem Coronavirus haben sich in der Stadt vier weitere Personen infiziert.

Die Stadt Duisburg ruft wegen der Corona-Epidemie nun den Krisenstab ein. Das hat das Amt für Kommunikation am Mittwochmittag mitgeteilt. Die Zahl der mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Personen in Duisburg ist indes auf sieben angestiegen, meldet Stadtsprecherin Anja Kopka. Die Sparkasse Duisburg schließt wegen einer infizierten Mitarbeiterin eine Filiale.

Duisburg: Vier neue Covid-19-Patienten

Demnach sind vier neue Covid-19-Patienten auf Duisburger Stadtgebiet hinzugekommen. Zuletzt hatte das Duisburger Gesundheitsamt am 4. März eine neue Corona-Infektion gemeldet, nachdem sich eine Frau mittleren Alters bei einer Frau aus Heinsberg angesteckt hatte.

Zu den neuen Infektionen hat das Amt für Kommunikation zunächst noch keine näheren Angaben gemacht.

Sparkasse schickt Mitarbeiter einer Filiale in Quarantäne

Derweil verbreitete die Sparkasse Duisburg am Mittwoch eigenständig die Nachricht, dass sich eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle Rheinhausen mit dem Coronavirus infiziert hat.

Demnach zeigte die Frau „nach der Rückkehr aus dem Urlaub in Österreich Symptome einer Infektion und wurde umgehend in häusliche Quarantäne geschickt“, berichtet Sprecher Andreas Vanek. Der Test habe nun den Verdacht auf eine Infizierung mit dem Coronavirus bestätigt. Daraufhin habe der „Vorstand der Sparkasse Duisburg beschlossen, die Geschäftsstelle sofort zu schließen und die Belegschaft ebenfalls in häusliche Quarantäne zu schicken“.

Die Geschäftsstelle bleibe bis auf Weiteres geschlossen. Die Bank bittet Kunden, die umliegenden Geschäftsstellen in Bergheim (Trompeter Straße), Friemersheim (Kaiserstraße) und am Hochemmericher Markt zu nutzen.

Risikobewertungen für Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern

Die Duisburger Stadtverwaltung hat auf den Erlass der nordrhein-westfälischen Landesregierung reagiert und sich am Mittwoch dazu entschieden, den Krisenstab einzuberufen.

Alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern werden gemäß dem Erlass „auf Basis einer Allgemeinverfügung abgesagt“. Diese gelte „bis auf Weiteres“, sagte Stadtsprecherin Anja Kopka.

Für Veranstaltungen mit weniger als 1000 erarbeite die Stadtverwaltung derzeit eine „Matrix zur Gefährdungsanalyse, nach welcher Risikobewertungen vorgenommen werden können, um einzelne Veranstaltungen schneller bewerten zu können.“

Gesundheitsmesse im City-Palais abgesagt

Am Mittwochmorgen meldeten sich die Veranstalter der Gesundheitsmesse Duisburg mit einer Terminverschiebung. Die „Gesundheits.Messe.Duisburg“ war für den 28. und 29. März im City-Palais geplant und soll wegen der Corona-Epidemie auf Mitte November verschoben werden.

Veranstalter Frank Oberpichler sagte, er folge den Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: „Am vergangenen Montag hatten wir nach Rücksprache mit dem Gesundheitsdezernat und dem Gesundheitsamt der Stadt Duisburg noch grünes Licht für die Veranstaltung bekommen.“ Ausstellern und Besuchern der Messe solle eine sichere und „gesunde Veranstaltung“ geboten werden. Die Aussteller wurden bereits informiert, alle Anmeldungen behalten ihre Gültigkeit.

Oberpichler: „Es keinen Sinn, die Messe durchzuführen, solange öffentliche Veranstaltungen aus Sorge um mögliche Infektionen gemieden werden. Auch möchten wir nicht, dass sich Menschen unwohl beim Besuch der Messe fühlen müssen.“

Weinmesse im Landschaftspark ersatzlos gestrichen

Die Veranstalter der „Baden-Württemberg Classics“ hatten die für das erste April-Wochenende geplante Weinmesse im Landschaftspark bereits vorige Woche abgesagt. Man folge damit der Empfehlung der Bundesregierung, die Prinzipien des Robert-Koch-Instituts zu berücksichtigen. Erwartet worden waren für das erste April-Wochenende rund 4000 Besucher.