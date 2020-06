Dachpappe löst Schwelbrand aus: Feuerwehreinsatz in Neudorf

Duisburg-Neudorf. Nach Bauarbeiten hat sich am Freitagabend in einem Hinterhof in Neudorf Dachpappe entzündet. Anwohner konnten das Haus schnell verlassen.

Nach Bauarbeiten in einem Hinterhof an der Oststraße in Duisburg-Neudorf hat sich am Freitagabend Dachpappe entzündet. Um 20.38 Uhr hatten Anwohner der kleinen Einkaufsstraße die Rettungskräfte informiert. Feuerwehr und Polizei rückten mit etlichen Einsatzkräften an, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Feuer vielleicht in einer Wohnung ausgebrochen war.

„Deshalb wurde auch ein Zug der Freiwilligen Feuerwehr mit alarmiert. Aber alle Bewohner konnten rechtzeitig ihre Wohnungen verlassen, und es ist niemand verletzt worden“, erklärte ein Einsatzleiter der Feuerwehr. Die Polizei hatte die Fußgängerzone für die Dauer des Einsatzes gesperrt und wird im Anschluss an die Löscharbeiten ermitteln, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Anbau gehört zum Duisburger Geschäft „1001 Buch“

Der Anbau soll nach Angaben der Einsatzkräfte zum Geschäft „1001 Buch“ gehören. Allerdings hatte die Ladeninhaberin Petra Lorberg bereits Feierabend und war auch am späten Abend gegen 21.30 Uhr noch nicht zu erreichen. „Es ist nur Sachschaden entstanden“, sagte der Einsatzleiter beruhigend.

„Ich hab’ mich schon die ganze Zeit gefragt, was hier so stinkt“, beschrieb indes eine ältere Dame, die gemeinsam mit ihren Nachbarn darauf wartete, dass sie wieder in ihre Wohnung konnte. Ein anderer Hausbewohner bestätigte: „Ich hab’ die ganze Zeit gesucht, ob ich vielleicht eine Kippe angelassen habe.“

In der benachbarten Vinothek „Strada Levante“ saßen die Besucher derweil bei einem Glas Weißwein und italienischem Mineralwasser. Chef Francesco Tallarico hatte zunächst gar nichts mitbekommen. Nach dem Corona-Shutdown hatte er etliche Gäste zu Besuch. Bei einem Blick in den Hinterhof stellte er fest, dass bei ihm kein Schaden entstanden ist.