Das ist Eko Fresh

Eko Fresh, bürgerlich Ekrem Bora, wurde am 3. September 1983 in Köln geboren. Er wuchs im Kölner Stadtteil Kalk und in Mönchengladbach auf.

Schon mit 15 Jahren begann er zu rappen, nur zwei Jahre später wurde er vom Rapper Kool Savas entdeckt.

Als Schauspieler war Eko Fresh unter anderem in der Comedyserie „Blockbustaz“ auf ZDFneo zu sehen. Außerdem spielte er in der Komödie „3 Türken und ein Baby“.