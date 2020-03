Die Linke fordert die Stärkung des Sozialen in Duisburg

Die Soziale Gerechtigkeit, die Bekämpfung von Armut und auf die Frage nach zukunftsfähigen Arbeitsplätzen im Revier stehen bei der Linkspartei derzeit ganz oben auf der politischen Agenda. „Gerade während Thyssenkrupp in der Krise steckt, kann man den Schutz von Industriearbeitsplätzen in Duisburg und im Ruhrgebiet politisch gar nicht hoch genug hängen“ erklärte der Linken-Landessprecher Christian Leye jetzt auf dem Jahresempfang der Partei im Kleinen Prinzen.

Zu Gast war auch Dietmar Bartsch. Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag blickte auch auf die Klimapolitik, „die wir nicht so gestalten dürfen, dass der Alltag für die Menschen teurer wird“, so Bartsch. Gerade in Duisburg, wo jedes dritte Kind von Armut bedroht sei, stehe die Politik im sozialen Bereich vor immensen Herausforderungen, die von den Kommunen aber nicht ohne finanzielle Hilfen von Bund und Land gestemmt werden könnten.

„Duisburgs Die Schwarze Null ist teuer erkauft“

Duisburgs „schwarze Null ist teuer erkauft. Sie geht zu Lasten der städtischen Infrastruktur und auf Kosten der Bürger“, erklärte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Martina Ammann-Hilberath im Gespräch mit der NRZ. Die Schwarze Null von heute sei die Krise von morgen. „Durch Kürzungshaushalte werden den nachfolgenden Generationen eine heruntergewirtschaftete Infrastruktur und ein marodes Schulsystem hinterlassen.“ Die Linken fordern einen Entschuldungsfonds und eine Entlastung der Kommunen bei den Sozialkosten durch Bund und Land. Ein Altschuldenschnitt dürfe aber nicht an strikte Konsolidierungsmaßnahmen wie beim Stärkungspakt geknüpft werden. „Wir lehnen eine weitere jahrzehntelange Spar- und Kürzungspolitik rigoros ab“, so Martina Ammann-Hilberath.

„Der immens hohe Anteil von Kinderarmut ist besonders schmerzhaft“

Und auch wenn das Programm für die Kommunalwahl noch nicht im Detail steht, so wird es von bestimmt werden von ...

… der Armutsbekämpfung: „Besonders schmerzhaft ist der nach wie vor immens hohe Anteil von Kinderarmut“,

Drei Gesichter der Duisburger Linken: Fraktionschefin Martina Ammann-Hilberath (m.) und die stellv. Kreissprecher Özden Ates (l.) und Julien Gribaa. Foto: Foto: Jörg Schimmel / FFS

… der Förderung des Sozialen Wohnungsbaus: „6-Seen-Wedau und der Angerbogen haben gezeigt, wie Stadtentwicklung von SPD und CDU verstanden wird: Prestigeobjekte für ein zahlungskräftiges Klientel, um die Stadtkasse zu entlasten. Stadtentwicklung nach diesen Maßstäben zu betreiben, gefährdet kurz über lang den sozialen Frieden“,

... der Schaffung neuen Schulraums: „Insgesamt müssen die sozialen Brennpunkte in jeglichen schulischen Bereichen zuerst gefördert werden. Wir fordern Schulneubauten in allen Bezirken, wollen aber in Hochfeld und Marxloh starten“,

… der Verkehrspolitik: „Ein ganz zentraler Bestandteil des Klimaschutzes ist die Mobilität. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, ist die umgehende Erarbeitung eines Gesamtverkehrskonzeptes erforderlich“. Und dies schließe auch den Ausbau des ÖPNV und die Einführung eines 365-Euro-Tickets für Duisburg ein.

„Das Soziale in Duisburg muss endlich einen herausgehobenen Stellenwert erhalten“

Ende April wird der Kreisverband Die Linke in Duisburg ihre Kandidaten für die Kommunalwahl aufstellen. Ziel ist es, mit einer stärkeren Fraktion im nächsten Rat vertreten zu sein. Was auch in Zukunft bleibe, „ist die kleine Arbeit vor Ort.“ So werde die Sozialberatung sehr gut besucht. Auch in 2020 fordern die Linken ein eigenes Sozialdezernat für Duisburg. „Seit Jahren“, so Martina Ammann-Hilberath, „streiten wir leidenschaftlich dafür und werden an dieser Forderung festhalten. Das Soziale in Duisburg muss endlich wieder einen herausgehobenen Stellenwert erhalten.“

Konferenz zur Industriepolitik mit Sahra Wagenknecht am 14. März

Zu einer Konferenz zur „Industriepolitik“ laden die Duisburger Linken am kommenden Samstag, 14. März, ab 11 Uhr in die Glückaufhalle nach Homberg ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung mit vielen Workshops „steht der Kampf um Industriearbeitsplätze und die Transformation der Industrie“, heißt es in der Einladung.

Sahra Wagenknecht, MdB, wird am Samstag, 14. März, zur Industriekonferenz der Duisburger Linken in der Glückauf-Halle in Homberg erwartet. Foto: Foto: DPA

Mit dabei sein werden die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht, Knut Giesler, Bezirksleiter IG Metall NRW, die DGB-Vorsitzende von NRW, Anja Weber und Mehmet Göktas, Betriebsrat vom Grobblechwerk in Hüttenheim. Ab 14 Uhr werden die Gastredner darüber sprechen, wie eine „zukunftsfähige Industriepolitik“ aussehen kann. „Der Schutz von Industriearbeitsplätzen ist auch deswegen so wichtig, weil mit ihnen in der Region das Schicksal vieler weiterer Arbeitsplätze verknüpft ist. Schon heute ist im Ruhrgebiet jeder fünfte von Armut betroffen. Eine Erhöhung der Arbeitslosigkeit und eine Zunahme schlecht bezahlter Arbeit würde dieses Problem weiter verschärfen“, sagt Sahra Wagenknecht.

„Klimaschutzpläne dürfen nicht zum Nachteil der Beschäftigten ausgeführt werden“

Ziel der Konferenz sei es, „mit den Gewerkschaften und den Beschäftigten Lösungen zu suchen, wie der Schutz der Beschäftigten, höhere Investitionen und die notwendige Transformation in eine ,saubere’ Produktion gelingen kann. Sinnvolle Klimaschutzpläne dürfen in keinem Fall zum Nachteil der Beschäftigten ausgeführt werden“, so Wagenknecht. Vor allem junge Menschen müssten eine Perspektive bekommen, „sonst werden sie in andere Regionen abwandern“, sagt Jules El-Khatib, stellvertretender Landessprecher der Linken. Deshalb sei es wichtig, mit den Gewerkschaften und Beschäftigten darüber zu diskutieren, „wie wir den Standort Ruhrgebiet attraktiv für die kommende Generation machen können.“