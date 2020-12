Diebe nutzen Weihnachten für mehrere Einbrüche in Duisburg

Duisburg. Weihnachten hielt Einbrecher in Duisburg nicht davon ab, ihr Unwesen zu treiben und Schmuck sowie einen Laptop zu stehlen. Zeugen gesucht.

Weihnachten hielt Einbrecher nicht davon ab, ihr Unwesen in Duisburg zu treiben und Schmuck sowie einen Laptop zu stehlen. Für drei Einbruchsdelikte an den Weihnachtstagen sucht die Polizei Zeugen.

So schlugen Unbekannte an Heiligabend in Neumühl zu. Gegen 17.30 Uhr hebelten sie die Balkontür in der ersten Etage eines Wohnhauses auf. Mit einem Laptop im Gepäck flüchteten sie.

Einbrüche am ersten und zweiten Weihnachtstag in Duisburg

Über ein auf Kipp stehendes Fenster gelangte am ersten Weihnachtstag zwischen 12.45 Uhr und 22 Uhr ein Einbrecher auf der Friedrich-Ebert-Straße in Vierlinden (in Höhe der Shell-Tankstelle) in die Wohnung einer 30-Jährigen und erbeutete Schmuck.

Schmuck war auch die Beute eines Unbekannten, der am zweiten Weihnachtstag zwischen 18 und 21 Uhr auf der Gravelottestraße in Hochfeld zuschlug, dort eine Balkontür aufhebelte und in die Wohnung gelangte.

Polizei Duisburg sucht Zeugen

Die Duisburger Polizei sucht für alle Einbrüche Zeugen, die sich unter der 0203 2800 melden können.

