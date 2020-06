Diebinnen tricksen Senioren in Buchholz und Marxloh aus

Duisburg. Vorsicht an der Haustür: Trickbetrüger treiben in Duisburg ihr Unwesen. Mit perfiden Strategien raubten Frauen in zwei Fällen Schmuck und Geld.

Mit perfiden Tricks haben jeweils zwei Diebinnen in Duisburg Senioren um Schmuck und Geld gebracht. An der Münchener Straße in Buchholz hat am Mittwoch gegen 11.30 Uhr eine 90 Jahre alte Frau einer Unbekannten die Tür geöffnet, berichtet die Polizei.

Die Unbekannte drängte sich an der Seniorin vorbei in die Wohnung und lief in die Küche. Eine zweite Frau folgte ihr. Sie verlangten Zettel und Getränke von der Duisburgerin. Statt ihnen die Dinge zu geben, forderte die Seniorin das Duo auf zu gehen. Erst am nächsten Tag bemerkte die 90-Jährige, dass ihr Schmuck fehlt.

Die Polizei hat eine Täterbeschreibung herausgegeben: Die Unbekannten sollen 25 bis 30 Jahre alt sein, 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, haben lange dunkle Haare und waren dunkel gekleidet.

Trickbetrug in Marxloh: Zwei Frauen stehlen Schmuck und Geld

Ebenfalls Opfer von zwei Trickbetrügerinnen ist am Donnerstag eine Seniorin in Marxloh geworden: Wie alte Freunde begrüßten zwei unbekannte Frauen eine 85-Jährige gegen 19.30 Uhr in ihrer Wohnung an der Kaiser-Friedrich-Straße.

Sie umarmten sie, schauten sich alle Räume der Wohnung an und verschwanden wieder. Etwa eine Stunde später stellte die Duisburgerin fest, dass Schmuck und Geld fehlen. Die Frauen sind etwa 1,50 Meter bis 1,60 Meter groß, haben hellblonde mittellange Haare und trugen helle Sommerkleidung.

Hinweise zu Verdächtigen nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen.

