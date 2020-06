Dinslakener ärgert sich über Bäckerei-Kunden ohne Maske

Dinslaken. Trotz Maskenpflicht sieht ein Dinslakener beim Bäcker Menschen, die ohne Schutz bedient werden. So begründet der Bäckerei-Chef das Vorgehen.

Seit nunmehr einem Monat, genauer seit dem 27. April, ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes in NRW unter anderem beim Einkaufen Pflicht. Doch nicht alle scheinen sich daran zu halten.

Das hat ein Dinslakener zuletzt mehrmals beim Einkauf in einer Schollin-Bäckereifiliale in Dinslaken festgestellt. Er ist verärgert. Darüber, dass einige Kunden keine Masken tragen. Darüber, dass sie trotzdem bedient werden. Und vor allem über eine Auskunft, die er auf Nachfrage von der Bäckerei-Verkäuferin erhalten habe. „Sie sagte zu mir, dass die Geschäftsführung veranlasst habe, die Kunden nicht auf die fehlenden Masken anzusprechen“, ärgert der Dinslakener sich im NRZ-Gespräch. „Ich finde es doch sehr seltsam, wie eigene Mitarbeiter da in dieser Situation unter Druck gesetzt werden.“

Mitarbeiterinnen haben Angst vor Eskalationen

Schollin-Geschäftsführer Thomas Schollin bestätigt auf NRZ-Anfrage, dass es Fälle gibt, in denen Kunden ohne Maske eine der Filiale betreten und trotzdem bedient werden. Das sei mit Sicherheit nicht gesetzeskonform, solle aber die Mitarbeiter entlasten.

Denn, so erklärt er: „Das mit dem Nicht-Bedienen trauen unsere Mitarbeiter sich oft auch gar nicht, weil das Ärgernispotenzial in der aktuellen Situation leider oft sehr hoch ist.“ Schon mehrfach habe es beispielsweise Prügeleien in den Filialen gegeben, bei denen die Polizei einschreiten musste. „Unsere Mitarbeiter sind derzeit total belastet“, sagt Schollin.

Auf die Maskenpflicht hingewiesen würden die Kunden allerdings schon. „Das haben wir natürlich auch so kommuniziert“, betont Thomas Schollin. „Wir können auch nicht mehr tun, als die Kunden darauf hinzuweisen.“