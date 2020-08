Drei Autos brennen in Duisburg-Beeck aus: Polizei ermittelt

Duisburg. Da werden Erinnerungen an die Brandserie im Duisburger Norden wach: In der Nacht zu Sonntag sind in Beeck drei Autos ausgebrannt.

Sonntagnacht, gegen 1.50 Uhr brannten auf der Straße „Lange Kamp 17“ in Duisburg-Beeck, drei Autos komplett aus. Sie standen auf einem Parkplatz und waren nebeneinander abgestellt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Betroffene Straße in unmittelbarer Nachbarschaft in Beeck

Zuletzt hatten im März in Beeck mehrere Autos gebrannt. Betroffen waren damals fünf Wagen an der Karl-Albert-Straße. Beide Straßen befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Da werden Erinnerungen an die Brandserie im Duisburger Norden wach.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0203/280-0 entgegen.