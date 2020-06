DRK-Operngala 2020 verschiebt sich wegen Corona um ein Jahr

Vorfreude auf den neuen Termin: Die DRK-Operngala in Duisburg findet in diesem Jahr coronabedingt nicht statt – wird aber nach 2021 verschoben. Das freut (v.l.) Alfred Wendel, Intendant der Duisburger Philharmoniker, Ingo Schunke Kreisgeschäftsführer DRK Duisburg, Hans-Werner Hoffmeister, Gala-Beauftragter des DRK, Michael Rademacher-Dubbick, Schirmherr der Operngala und Geschäftsführer von Krohne, sowie Stephen Harrison, Operndirektor der Deutschen Oper am Rhein.